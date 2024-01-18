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Коммерческая недвижимость в Kordelio - Evosmos Municipality, Греция

Municipal Unit of Evosmo
13
Eleftherio - Kordelio Municipal Unit
6
19 объектов найдено
Коммерческая 1 комната в Kordelio - Evosmos Municipality, Греция
Коммерческая 1 комната
Kordelio - Evosmos Municipality, Греция
Число комнат 1
Площадь 141 м²
Количество этажей 1
Предлагается к продаже коммерческое помещение 141кв. м.Первый этаж 77 кв. м + Подвал 64 кв. …
€100,000
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Коммерческая 1 комната в Kordelio - Evosmos Municipality, Греция
Коммерческая 1 комната
Kordelio - Evosmos Municipality, Греция
Число комнат 1
Площадь 200 м²
Количество этажей 1
Продается бизнес площадью 200 кв.м в Салониках. Район: Евосмос
€220,000
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Коммерческая 1 комната в Kordelio - Evosmos Municipality, Греция
Коммерческая 1 комната
Kordelio - Evosmos Municipality, Греция
Число комнат 1
Площадь 1 300 м²
Количество этажей 1
Продается коммерческое здание площадью 1300 кв.м. расположен в районе Эвосмоса Ано Политиа. …
€950,000
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Магазин в Kordelio - Evosmos Municipality, Греция
Магазин
Kordelio - Evosmos Municipality, Греция
Площадь 410 м²
Код недвижимости: HPS983 - Магазин на продажу в Evosmos Nea Politia за € 455 000. Это 410 кв…
€455,000
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Магазин в Kordelio - Evosmos Municipality, Греция
Магазин
Kordelio - Evosmos Municipality, Греция
Площадь 415 м²
Код недвижимости: HPS984 - Магазин для продажи в Evosmos Nea Politia для € 510.000. Это 415 …
€510,000
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Магазин в Kordelio - Evosmos Municipality, Греция
Магазин
Kordelio - Evosmos Municipality, Греция
Площадь 460 м²
Код недвижимости: HPS982 - Купить в Evosmos Nea Politia за 770 000 € для продажи. Это 460 кв…
€770,000
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Склад в Kordelio - Evosmos Municipality, Греция
Склад
Kordelio - Evosmos Municipality, Греция
Количество спален 1
Center ПРОДАЁТСЯ Магазин 1 Помещение, 1 Гостиная 1 WC Площадь: 59 m2, Цоколь этаж, Год пос…
€53,000
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Коммерческая 1 комната в Kordelio - Evosmos Municipality, Греция
Коммерческая 1 комната
Kordelio - Evosmos Municipality, Греция
Число комнат 1
Площадь 100 м²
Количество этажей 1
Продается коммерческое помещение на первом этаже площадью 100 кв.м, расположенное в самом це…
€105,000
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Grekodom Development
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Коммерческая 1 комната в Kordelio - Evosmos Municipality, Греция
Коммерческая 1 комната
Kordelio - Evosmos Municipality, Греция
Число комнат 1
Площадь 90 м²
Количество этажей 1
Продается коммерческое помещение 90 кв.м. на первом этаже в районе Евосмос
€140,000
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Grekodom Development
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Коммерческая 1 комната в Kordelio - Evosmos Municipality, Греция
Коммерческая 1 комната
Kordelio - Evosmos Municipality, Греция
Число комнат 1
Площадь 4 000 м²
Количество этажей 1
Продается коммерческое помещение площадью 4000 м², в районе промышленной зоны Дьявата, в при…
Цена по запросу
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Коммерческая 1 комната в Kordelio - Evosmos Municipality, Греция
Коммерческая 1 комната
Kordelio - Evosmos Municipality, Греция
Число комнат 1
Площадь 3 000 м²
Количество этажей 1
Продается коммерческое помещение площадью 3000 м², в районе промышленной зоны Калохори, в пр…
€2,70 млн
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Коммерческая 1 комната в Kordelio - Evosmos Municipality, Греция
Коммерческая 1 комната
Kordelio - Evosmos Municipality, Греция
Число комнат 1
Площадь 368 м²
Количество этажей 1
Продается коммерческое помещение в промышленной зоне города Салоники. Помещение, площадью 36…
€270,000
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Коммерческая 1 комната в Kordelio - Evosmos Municipality, Греция
Коммерческая 1 комната
Kordelio - Evosmos Municipality, Греция
Число комнат 1
Площадь 345 м²
Количество этажей 1
Продается коммерческое помещение площадью 345 кв.м в центральной части района Evosmos Nea Po…
€350,000
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Коммерческая 1 комната в Kordelio - Evosmos Municipality, Греция
Коммерческая 1 комната
Kordelio - Evosmos Municipality, Греция
Число комнат 1
Площадь 94 м²
Количество этажей 1
На продажу выставлены два офисных помещения, каждый из которых площадью 47 кв.м. Офисы распо…
€100,000
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Коммерческая 1 комната в Kordelio - Evosmos Municipality, Греция
Коммерческая 1 комната
Kordelio - Evosmos Municipality, Греция
Число комнат 1
Площадь 330 м²
Количество этажей 1
Продается бизнес помещение на главной улице города общей площадью 330 кв.м. Он состоит из 2 …
€375,000
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Коммерческая 1 комната в Kordelio - Evosmos Municipality, Греция
Коммерческая 1 комната
Kordelio - Evosmos Municipality, Греция
Число комнат 1
Площадь 46 м²
Количество этажей 1
Данный бизнес сдается в аренду и приносит своему владельцу ежемесячный стабильный доход.Бизн…
€70,000
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Коммерческая 1 комната в Kordelio - Evosmos Municipality, Греция
Коммерческая 1 комната
Kordelio - Evosmos Municipality, Греция
Число комнат 1
Площадь 169 м²
Количество этажей 1
Данный бизнес сдается в аренду и приносит своему владельцу ежемесячный стабильный доход.Бизн…
€100,000
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Коммерческая 1 комната в Kordelio - Evosmos Municipality, Греция
Коммерческая 1 комната
Kordelio - Evosmos Municipality, Греция
Число комнат 1
Площадь 240 м²
Количество этажей 1
Трехуровневое коммерческое помещение на продажу в районе Евосмос. 80 кв.м. подвал80 кв.м. цо…
€220,000
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Коммерческая 1 комната в Kordelio - Evosmos Municipality, Греция
Коммерческая 1 комната
Kordelio - Evosmos Municipality, Греция
Число комнат 1
Площадь 160 м²
Количество этажей 1
Продается бизнес площадью 160 кв.м в Салониках. Бизнес имеет угловое расположение. Недвижимо…
€150,000
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Типы недвижимости в Kordelio - Evosmos Municipality

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