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Виллы в Сообщество Сития, Греция

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7 объектов найдено
Вилла 1 комната с видом на море, с видом на город, на первой береговой линии в Сития, Греция
Вилла 1 комната с видом на море, с видом на город, на первой береговой линии
Сития, Греция
Комнаты 1
Площадь 650 м²
Количество этажей 1
Роскошная вилла площадью 650 кв.м в центре Ситии, рядом с традиционным портом. Состоит из пе…
€776,000
Вилла 2 спальни с видом на море, с бассейном, с furnishings в District of Sitia, Греция
Вилла 2 спальни с видом на море, с бассейном, с furnishings
District of Sitia, Греция
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 100 м²
Количество этажей 1
Продается 1-этажная вилла площадью 100 кв.м на острове Крит на стадии строительства. Вилла с…
€640,000
Вилла 2 спальни с видом на море, с бассейном, с furnishings в District of Sitia, Греция
Вилла 2 спальни с видом на море, с бассейном, с furnishings
District of Sitia, Греция
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 100 м²
Количество этажей 1
Продается 1-этажная вилла площадью 100 кв.м на острове Крит на стадии строительства. Вилла с…
€590,000
Вилла 2 спальни с бассейном, с furnishings в District of Sitia, Греция
Вилла 2 спальни с бассейном, с furnishings
District of Sitia, Греция
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 100 м²
Количество этажей 1
Продается 1-этажная вилла площадью 100 кв.м на острове Крит на стадии строительства. Вилла с…
€695,000
Вилла 4 спальни в District of Sitia, Греция
Вилла 4 спальни
District of Sitia, Греция
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 270 м²
Вы можете стать первым владельцем этого нового современного дома. Построен в потрясающем мес…
€1,55 млн
Вилла 7 комнат с видом на море, с бассейном, с видом на горы в District of Sitia, Греция
Вилла 7 комнат с видом на море, с бассейном, с видом на горы
District of Sitia, Греция
Комнаты 7
Площадь 403 м²
Количество этажей 2
Продается роскошная Вилла на КритеВилла состоит из двух уровней. На первом уровне располагае…
€1,30 млн
Вилла 1 комната с видом на море, с видом на горы, с видом на город в District of Sitia, Греция
Вилла 1 комната с видом на море, с видом на горы, с видом на город
District of Sitia, Греция
Комнаты 1
Площадь 200 м²
Количество этажей 1
Продается 2-х этажная вилла на Крите. Вилла площадью 200 кв.м. построена в 2019 г., имеет вс…
€870,000

Параметры недвижимости в Сообщество Сития, Греция

с видом на море
с бассейном
с видом на горы
недорогая
элитная
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