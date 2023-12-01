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Виллы в Сообщество Schinocapsals, Греция

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1 объект найдено
Вилла 2 спальни с видом на море, с бассейном, с видом на горы в Сообщество Schinocapsals, Греция
Вилла 2 спальни с видом на море, с бассейном, с видом на горы
Сообщество Schinocapsals, Греция
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 102 м²
Количество этажей 1
Продается 1-этажная вилла площадью 102 кв.м на острове Крит. Вилла состоит из 2 спальных ком…
€500,000
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Агентство
Grekodom Development
Языки общения: English, Русский, Ελληνικά

Параметры недвижимости в Сообщество Schinocapsals, Греция

с видом на море
с бассейном
с видом на горы
недорогая
элитная
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