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Виллы в Сообщество Антония, Греция

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2 объекта найдено
Вилла 2 спальни с видом на море, с бассейном, с видом на горы в District of Agios Nikolaos, Греция
Вилла 2 спальни с видом на море, с бассейном, с видом на горы
District of Agios Nikolaos, Греция
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 120 м²
Количество этажей 2
Продается 2-этажная вилла площадью 120 кв.м на острове Крит. Первый этаж состоит из гостиной…
€411,300
Вилла 3 спальни с видом на море, с бассейном, с видом на горы в District of Agios Nikolaos, Греция
Вилла 3 спальни с видом на море, с бассейном, с видом на горы
District of Agios Nikolaos, Греция
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 130 м²
Количество этажей 2
Продается 2-этажная вилла площадью 130 кв.м на острове Крит. Первый этаж состоит из гостиной…
€442,000

Параметры недвижимости в Сообщество Антония, Греция

с видом на море
с бассейном
с видом на горы
недорогая
элитная
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