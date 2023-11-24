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Дома в Сообщество Vrysson, Греция

таунхаусы
3
6 объектов найдено
Таунхаус 3 спальни с видом на горы, с видом на город в District of Agios Nikolaos, Греция
Таунхаус 3 спальни с видом на горы, с видом на город
District of Agios Nikolaos, Греция
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 138 м²
Этаж 2/1
Продается таунхаус площадью 138 кв.м на острове Крит. Таyнхаус расположен на 3 уровнях. Втор…
€342,000
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+302310591431 emavridou@grekodom.gr
Таунхаус 4 спальни с видом на город в District of Agios Nikolaos, Греция
Таунхаус 4 спальни с видом на город
District of Agios Nikolaos, Греция
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 140 м²
Этаж 1/1
Продается ветхое жилье, таунхаус площадью 140 кв.м на острове Крит. Таyнхаус расположен на 2…
€110,000
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+302310591431 emavridou@grekodom.gr
Коттедж 2 спальни с видом на город в District of Agios Nikolaos, Греция
Коттедж 2 спальни с видом на город
District of Agios Nikolaos, Греция
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 99 м²
Этаж 1/1
Продается ветхое жилье, 1-этажный коттедж площадью 99 кв.м на острове Крит. Коттедж состоит …
€270,000
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+302310591431 emavridou@grekodom.gr
Таунхаус 4 спальни с видом на город в District of Agios Nikolaos, Греция
Таунхаус 4 спальни с видом на город
District of Agios Nikolaos, Греция
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 140 м²
Этаж 1/1
Продается ветхое жилье, таунхаус площадью 140 кв.м на острове Крит. Таyнхаус расположен на 2…
€86,000
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+302310591431 emavridou@grekodom.gr
Дом 2 спальни в District of Agios Nikolaos, Греция
Дом 2 спальни
District of Agios Nikolaos, Греция
Количество спален 2
Площадь 135 м²
Неоклассический Отдельный дом 135 кв.м на участке 271 кв.м., построенный в 1930 году, нуждае…
€90,000
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Коттедж 2 спальни с видом на горы, с видом на город, с furnishings в District of Agios Nikolaos, Греция
Коттедж 2 спальни с видом на горы, с видом на город, с furnishings
District of Agios Nikolaos, Греция
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 120 м²
Количество этажей 1
Продается 2-этажный коттедж площадью 120 кв.м на острове Крит. Первый этаж состоит из одной …
€85,000
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+302310591431 emavridou@grekodom.gr

Параметры недвижимости в Сообщество Vrysson, Греция

с видом на море
с бассейном
с видом на горы
недорогая
элитная
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