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Таунхаусы в Сообщество Брачаси, Греция

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1 объект найдено
Таунхаус 3 спальни с видом на горы, с furnishings в Врахасион, Греция
Таунхаус 3 спальни с видом на горы, с furnishings
Врахасион, Греция
Комнаты 4
Площадь 120 м²
Количество этажей 1
Продается таунхаус площадью 120 кв.м на острове Крит. Таyнхаус расположен на 2 уровнях. Перв…
€90,000

Параметры недвижимости в Сообщество Брачаси, Греция

с видом на море
с бассейном
с видом на горы
недорогая
элитная
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