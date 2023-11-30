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Земельные участки в Keramoti, Греция

2 объекта найдено
Земельные участки в Chaidefto, Греция
Земельные участки
Chaidefto, Греция
Property Code. 11303 - Plot FOR SALE in Keramoti Chaidefto for €58.000 Exclusivity. Discover…
€58,000
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Земельные участки 1 комната с видом на море, с видом на город, с furnishings в Keramoti, Греция
Земельные участки 1 комната с видом на море, с видом на город, с furnishings
Keramoti, Греция
Комнаты 1
Количество этажей 1
Продается огорожденный земельный участок площадью 2500 кв.м. на острове Крит. На территории …
€210,000
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Grekodom Development
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