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Дома с садом в периферийной единице Кавала, Греция

Paggaio Municipality
114
Kavala Municipality
38
Неа-Перамос
30
Кавала
24
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3 объекта найдено
Дом 3 спальни в Хрисуполис, Греция
Дом 3 спальни
Хрисуполис, Греция
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 4
Имущественный кодекс: 11529 - Maisonette FOR SALE в Центре Крисуполи за €140 000. Этот 135 к…
$151,129
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Дом в Хаидефто, Греция
Дом
Хаидефто, Греция
Код имущества: 11688 - Maisonette для продажи в Керамоти Чайдефто за 230 000 евро. Это 82 кв…
$240,699
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Дом 2 спальни в Элефтеруполис, Греция
Дом 2 спальни
Элефтеруполис, Греция
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Кодекс недвижимости: 11399 - Дом для продажи в Eleftheroupoli Chrisokastro за 280 000 евро. …
$293,025
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Типы недвижимости в периферийной единице Кавала

виллы
коттеджи
таунхаусы

Параметры недвижимости в периферийной единице Кавала, Греция

с гаражом
с видом на горы
с видом на море
с бассейном
Недорогая
Элитная
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