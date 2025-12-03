Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Греция
  3. Kassandra Municipal Unit
  4. Жилая
  5. Многоуровневые квартиры
  6. Терраса

Многоуровневые квартиры с террасой в Kassandra Municipal Unit, Греция

2 объекта найдено
Многоуровневые квартиры 4 комнаты в Каллитеа, Греция
Многоуровневые квартиры 4 комнаты
Каллитеа, Греция
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 93 м²
Этаж 1/2
Квартира A46 площадью 93 кв.м. в Каллифее, Халкидики — это исключительная возможность для те…
$312,497
Многоуровневые квартиры 4 комнаты в Каллитеа, Греция
Многоуровневые квартиры 4 комнаты
Каллитеа, Греция
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 88 м²
Этаж 1/2
Квартира A24, общей площадью 88 кв.м., представляет собой яркий пример современной архитекту…
$324,223
Параметры недвижимости в Kassandra Municipal Unit, Греция

с садом
с видом на горы
с видом на море
с бассейном
Недорогая
Элитная
