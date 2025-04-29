Программы иммиграции в Канаде

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ПМЖ
Immigration program to Canada
Immigration program to Canada
Канада Канада
от
$3,971
Тип программы иммиграции ПМЖ
Срок получения от 8 месяцев
Канада предлагает различные пути иммиграции для квалифицированных рабочих, студентов, предпринимателей и семей. Популярные программы включают Express Entry для квалифицированных работников, Provincial Nominee Programs (PNPs) для конкретных провинций и семейное спонсорство для воссоединения с…
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