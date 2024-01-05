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Земельные участки в Иерисос, Греция

73 объекта найдено
Земельные участки в Nea Roda, Греция
Земельные участки
Nea Roda, Греция
Площадь 10 500 м²
Участок площадью 10500 кв. М расположен в курортной зоне Комици в окрестностях деревни Неа Р…
€300,000
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Земельные участки 1 комната в Иерисос, Греция
Земельные участки 1 комната
Иерисос, Греция
Число комнат 1
Количество этажей 1
Продается земельный участок площадью 1425 кв.м. на полуострове Афон, региона Халкидики. На т…
€500,000
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Земельные участки в Иерисос, Греция
Земельные участки
Иерисос, Греция
Площадь 316 м²
The land is 316 square meters and is located in Ierissos village only 50 meters to the beach…
€95,000
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Земельные участки 1 комната с видом на море в Иерисос, Греция
Земельные участки 1 комната с видом на море
Иерисос, Греция
Число комнат 1
Количество этажей 1
Продается земельный участок площадью 4050 кв.м. на полуострове Афон, региона Халкидики. На т…
€170,000
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Grekodom Development
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Земельные участки в Nea Roda, Греция
Земельные участки
Nea Roda, Греция
Площадь 917 м²
Land is 917 sq. meters and is located in Nea Roda village 280 meters to the sea. The propert…
€89,000
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Земельные участки 1 комната с видом на горы в Nea Roda, Греция
Земельные участки 1 комната с видом на горы
Nea Roda, Греция
Число комнат 1
Количество этажей 1
Продается земельный участок площадью 4500 кв.м. на полуострове Афон, региона Халкидики. На т…
€100,000
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Grekodom Development
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Земельные участки 1 комната с видом на горы в Nea Roda, Греция
Земельные участки 1 комната с видом на горы
Nea Roda, Греция
Число комнат 1
Количество этажей 1
Продается земельный участок площадью 13000 кв.м. на полуострове Афон, региона Халкидики. На …
€280,000
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Grekodom Development
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Земельные участки 1 комната с видом на горы в Nea Roda, Греция
Земельные участки 1 комната с видом на горы
Nea Roda, Греция
Число комнат 1
Количество этажей 1
Продается земельный участок площадью 11800 кв.м. на полуострове Афон, региона Халкидики. На …
€250,000
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Grekodom Development
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Земельные участки 1 комната в Nautilus, Греция
Земельные участки 1 комната
Nautilus, Греция
Число комнат 1
Площадь 4 313 м²
Количество этажей 1
Продается земельный участок площадью 4313 кв.м. на полуострове Афон, региона Халкидики. На т…
€130,000
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Grekodom Development
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Земельные участки в Nea Roda, Греция
Земельные участки
Nea Roda, Греция
Площадь 700 м²
Площадь участка составляет 700 кв. М. Расположен в деревне Неа Рода в 300 метрах от моря. Со…
€69,000
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Земельные участки в Иерисос, Греция
Земельные участки
Иерисос, Греция
Площадь 4 500 м²
Земля 4500 кв. метров и расположен в окрестностях деревни Иериссос в 2000 метрах от пляжа. Е…
€50,000
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Земельные участки в Nea Roda, Греция
Земельные участки
Nea Roda, Греция
Площадь 15 100 м²
Земля 15100 кв. метров и расположен в 2,5 км от Неа Рода и в 3,5 км от Иериссоса и в 500 мет…
€380,000
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Земельные участки в Иерисос, Греция
Земельные участки
Иерисос, Греция
Площадь 380 м²
Land is 380 sq. meters and is located in the central street of Ierissos village only 100 met…
€250,000
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Земельные участки в Nea Roda, Греция
Земельные участки
Nea Roda, Греция
Площадь 992 м²
Площадь участка составляет 992 кв. М. Расположен в деревне Неа Рода.  Собственность имеет ра…
€180,000
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Земельные участки 1 комната в Nautilus, Греция
Земельные участки 1 комната
Nautilus, Греция
Число комнат 1
Количество этажей 1
Продается земельный участок площадью 18800 кв.м. на полуострове Афон, региона Халкидики. На …
€1,10 млн
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Grekodom Development
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Земельные участки 1 комната в Иерисос, Греция
Земельные участки 1 комната
Иерисос, Греция
Число комнат 1
Площадь 5 080 м²
Количество этажей 1
Предлагается на продажу земельный участок площадью 5080 кв.м на п-ве Афон на Халкидики. Зеле…
€2,20 млн
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Grekodom Development
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Земельные участки 1 комната в Nea Roda, Греция
Земельные участки 1 комната
Nea Roda, Греция
Число комнат 1
Количество этажей 1
Продается земельный участок площадью 38500 кв.м на п-ве Афон, Халкидики. Он расположен на пе…
€2,00 млн
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Grekodom Development
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Земельные участки 1 комната с видом на море, на первой береговой линии в Иерисос, Греция
Земельные участки 1 комната с видом на море, на первой береговой линии
Иерисос, Греция
Число комнат 1
Количество этажей 1
Продается земельный участок площадью 5005 кв.м. на полуострове Афон, региона Халкидики. На т…
€150,000
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Земельные участки 1 комната с видом на море, на первой береговой линии в Иерисос, Греция
Земельные участки 1 комната с видом на море, на первой береговой линии
Иерисос, Греция
Число комнат 1
Количество этажей 1
Продается земельный участок площадью 4000 кв.м. на полуострове Афон, региона Халкидики. На т…
€350,000
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Земельные участки 1 комната в Иерисос, Греция
Земельные участки 1 комната
Иерисос, Греция
Число комнат 1
Площадь 15 600 м²
Количество этажей 1
Продается земельный участок площадью 15600 кв.м. на полуострове Афон, региона Халкидики. На …
€600,000
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Земельные участки 1 комната в Иерисос, Греция
Земельные участки 1 комната
Иерисос, Греция
Число комнат 1
Площадь 11 300 м²
Количество этажей 1
Продается земельный участок площадью 11300 кв.м. на полуострове Афон, региона Халкидики. На …
€765,000
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Земельные участки 1 комната в Nea Roda, Греция
Земельные участки 1 комната
Nea Roda, Греция
Число комнат 1
Площадь 8 500 м²
Количество этажей 1
Продается земельный участок площадью 8500 кв.м. на полуострове Афон, региона Халкидики. На т…
€150,000
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Земельные участки 1 комната с видом на море в Nea Roda, Греция
Земельные участки 1 комната с видом на море
Nea Roda, Греция
Число комнат 1
Количество этажей 1
Продается земельный участок площадью 1400 кв.м. на полуострове Афон, региона Халкидики. Имее…
€300,000
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Grekodom Development
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Земельные участки 1 комната с видом на море в Иерисос, Греция
Земельные участки 1 комната с видом на море
Иерисос, Греция
Число комнат 1
Площадь 10 550 м²
Количество этажей 1
Продается земельный участок площадью 10550 кв.м. на полуострове Афон, региона Халкидики. Име…
€1,50 млн
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Земельные участки 1 комната в Иерисос, Греция
Земельные участки 1 комната
Иерисос, Греция
Число комнат 1
Площадь 700 м²
Количество этажей 1
Продается земельный участок площадью 700 кв.м. на полуострове Афон, региона Халкидики. На те…
€120,000
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Земельные участки 1 комната с видом на море в Иерисос, Греция
Земельные участки 1 комната с видом на море
Иерисос, Греция
Число комнат 1
Площадь 200 м²
Количество этажей 1
Продается земельный участок площадью 200 кв.м. на полуострове Афон, региона Халкидики. На те…
€80,000
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Земельные участки 1 комната с видом на море, на первой береговой линии в Nea Roda, Греция
Земельные участки 1 комната с видом на море, на первой береговой линии
Nea Roda, Греция
Число комнат 1
Количество этажей 1
На островке Аммульяни, расположенном рядом с третьим "пальцем" полуострова Халкидики Афоном …
€200,000
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Grekodom Development
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Земельные участки 1 комната с видом на море, с видом на горы, на первой береговой линии в Nea Roda, Греция
Земельные участки 1 комната с видом на море, с видом на горы, на первой береговой линии
Nea Roda, Греция
Число комнат 1
Количество этажей 1
Продается земельный участок площадью 4200 кв.м. на полуострове Афон, региона Халкидики. На т…
€445,000
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Земельные участки 1 комната с видом на море в Nautilus, Греция
Земельные участки 1 комната с видом на море
Nautilus, Греция
Число комнат 1
Площадь 8 000 м²
Количество этажей 1
Продается земельный участок площадью 12000 кв.м. на полуострове Афон, региона Халкидики. На …
€100,000
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Земельные участки 1 комната с видом на море, с видом на горы, на первой береговой линии в Nea Roda, Греция
Земельные участки 1 комната с видом на море, с видом на горы, на первой береговой линии
Nea Roda, Греция
Число комнат 1
Количество этажей 1
Продается земельный участок площадью 7000 кв.м. на полуострове Афон, региона Халкидики. На т…
€100,000
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Grekodom Development
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