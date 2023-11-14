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Коттеджи в Ялиссос, Греция

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2 объекта найдено
Коттедж 5 спален с видом на горы, с furnishings в Ялиссос, Греция
Коттедж 5 спален с видом на горы, с furnishings
Ялиссос, Греция
Комнаты 6
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 140 м²
Количество этажей 1
Продается 3-этажный коттедж площадью 140 кв.м на острове Родос на стадии строительства. Перв…
€130,000
Коттедж 2 спальни с видом на горы, с furnishings в Ялиссос, Греция
Коттедж 2 спальни с видом на горы, с furnishings
Ялиссос, Греция
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 170 м²
Количество этажей 1
Продается 2-этажный коттедж площадью 170 кв.м на острове Родос. Первый этаж состоит из гости…
€450,000
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