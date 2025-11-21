Показать объекты на карте Показать объекты списком
  2. Греция
  3. Glyka Nera Municipal Unit
  4. Жилая
  5. Квартира
  6. Бассейн

Квартиры с бассейном в Glyka Nera Municipal Unit, Греция

1 объект найдено
Квартира 5 комнат в Municipality of Paiania, Греция
Квартира 5 комнат
Municipality of Paiania, Греция
Число комнат 5
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 164 м²
Количество этажей 1
Продается дуплекс площадью 164 кв.м в Афинах на стадии строительства. Дуплекс расположен на …
$993,102
Grekodom Development
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Български, Српски
Параметры недвижимости в Glyka Nera Municipal Unit, Греция

