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30 объектов найдено
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Коттедж 3 спальни с видом на море, с видом на горы, с видом на город
Alonia, Греция
4
1
120 м²
-1/1
Продается 2-этажный коттедж площадью 120 кв.м на Олимпийской Ривьере. Подвальный этаж состои…
€100,000
Рекомендовать
Коттедж 3 спальни с видом на море, с видом на горы, с видом на город
Alonia, Греция
4
1
120 м²
-1/1
Продается 2-этажный коттедж площадью 120 кв.м на Олимпийской Ривьере. Подвальный этаж состои…
€100,000
Рекомендовать
Коттедж 3 спальни с видом на море, с видом на горы, с видом на город
Alonia, Греция
4
1
120 м²
-1/1
Продается 2-этажный коттедж площадью 120 кв.м на Олимпийской Ривьере. Подвальный этаж состои…
€100,000
Рекомендовать
Коттедж 8 спален с видом на море, с видом на горы, с видом на город
Sfendami, Греция
11
3
500 м²
4
Продается 3-этажный коттедж площадью 500 кв.м на Олимпийской Ривьере. Цокольный этаж состоит…
€250,000
Рекомендовать
Коттедж 3 спальни с видом на море, на первой береговой линии
Sfendami, Греция
4
1
130 м²
1/1
Продается 1-этажный коттедж площадью 130 кв.м на Олимпийской Ривьере. Коттедж состоит из 3 с…
€80,000
1
Рекомендовать
Коттедж 1 спальня с furnishings
Eleftherochori, Греция
2
1
78 м²
1
Продается 1-этажный коттедж площадью 78 кв.м в северной Греции. Коттедж состоит из одной спа…
€100,000
Рекомендовать
Коттедж 2 спальни с видом на горы
Alonia, Греция
4
2
285 м²
2
Продается 2-этажный коттедж площадью 285 кв.м на Олимпийской Ривьере. Цокольный этаж состоит…
€330,000
Рекомендовать
Коттедж 4 спальни с видом на море, с furnishings, на первой береговой линии
Sfendami, Греция
5
1
180 м²
2
Продается 2-этажный коттедж площадью 180 кв.м на Олимпийской Ривьере. Первый этаж состоит из…
€100,000
Рекомендовать
Коттедж 3 спальни с видом на горы
Муниципалитет Пелла, Греция
5
2
180 м²
2
Продается 3-этажный коттедж площадью 180 кв.м в северной Греции. Первый этаж состоит из гост…
€170,000
Рекомендовать
Коттедж 4 комнаты с furnishings
Eleftherochori, Греция
4
180 м²
3
Продается 0-этажный коттедж площадью 180 кв.м в северной Греции. У объекта есть камин. Недви…
€270,000
Рекомендовать
Коттедж 3 спальни с видом на море, с видом на горы, с furnishings
Sfendami, Греция
4
1
143 м²
2
Продается 2-этажный коттедж площадью 143 кв.м на Олимпийской Ривьере. Цокольный этаж состоит…
€160,000
Рекомендовать
Коттедж 3 спальни с видом на море, с видом на город, с furnishings
Эйинион, Греция
4
1
65 м²
2
Продается 2-этажный коттедж площадью 65 кв.м на Олимпийской Ривьере. Первый этаж состоит из …
€110,000
Рекомендовать
Коттедж 3 спальни с furnishings
Loutros, Греция
4
1
100 м²
2
Продается 2-этажный коттедж площадью 100 кв.м в северной Греции. Первый этаж состоит из 2 сп…
€106,000
Рекомендовать
Коттедж 1 комната с видом на город, с furnishings
Муниципалитет Пелла, Греция
1
295 м²
1
На продажу выставлен коттедж 295 кв.м в городе Янница в регионе Центральная Македония на сев…
€370,000
Рекомендовать
Коттедж 7 спален с furnishings
Alonia, Греция
9
4
220 м²
1
Продается 4-этажный коттедж площадью 220 кв.м на Олимпийской Ривьере. Цокольный этаж состоит…
€185,000
Рекомендовать
Коттедж 3 спальни с видом на море, с видом на горы, с furnishings
Platanos, Греция
4
2
240 м²
1
Продается 3-этажный коттедж площадью 240 кв.м на Олимпийской Ривьере. Цокольный этаж состоит…
€170,000
Рекомендовать
Коттедж 3 спальни с бассейном, с furnishings
Муниципалитет Пелла, Греция
4
1
225 м²
1
Продается 2-этажный коттедж площадью 225 кв.м в северной Греции. Первый этаж состоит из гост…
€300,000
Рекомендовать
Коттедж 4 спальни с furnishings
Neochori, Греция
7
3
350 м²
1
Продается 3-этажный коттедж площадью 350 кв.м в северной Греции. Первый этаж состоит из одно…
€220,000
Рекомендовать
Коттедж 6 спален с видом на море, с видом на горы, с видом на город
Эйинион, Греция
7
3
300 м²
1
Продается 3-этажный коттедж площадью 300 кв.м на Олимпийской Ривьере. Первый этаж состоит из…
€265,000
Рекомендовать
Квартира 2 спальни с видом на море, с видом на горы, с видом на город
Alonia, Греция
4
2
160 м²
1/1
Продается квартира площадью 160 кв.м на Олимпийской Ривьере. Квартира расположена на втором …
€82,000
Рекомендовать
Коттедж 3 спальни с furnishings
Pigi, Греция
4
1
120 м²
1
Продается 2-этажный коттедж площадью 120 кв.м в северной Греции. Цокольный этаж состоит из о…
€90,000
Рекомендовать
Вилла 4 спальни с видом на море, с бассейном, с видом на горы
Метони, Греция
5
1
200 м²
3
Продается 3-этажная вилла площадью 200 кв.м на Олимпийской Ривьере. Цокольный этаж состоит и…
€299,000
Рекомендовать
Квартира 2 спальни с furnishings
Муниципалитет Пелла, Греция
3
1
85 м²
1/1
Продается квартира площадью 85 кв.м в северной Греции. Квартира расположена на втором этаже …
€70,000
Рекомендовать
Коттедж 4 спальни с видом на море, с видом на горы, с видом на город
Метони, Греция
6
2
235 м²
2
Продается 2-этажный коттедж площадью 235 кв.м на Олимпийской Ривьере. Первый этаж состоит из…
Цена по запросу
Рекомендовать
Коттедж 3 спальни с видом на море, с видом на горы, с видом на город
Метони, Греция
4
1
290 м²
2
Продается 2-этажный коттедж площадью 290 кв.м на Олимпийской Ривьере. Первый этаж состоит из…
€175,000
Рекомендовать
Коттедж 6 спален с видом на море, с видом на город, с furnishings
Метони, Греция
10
4
360 м²
3
Продается 3-этажный коттедж площадью 360 кв.м на Олимпийской Ривьере. Цокольный этаж состоит…
€340,000
Рекомендовать
Коттедж 4 спальни с видом на горы, с furnishings
Klidi, Греция
5
2
375 м²
1
Продается 2-этажный коттедж площадью 375 кв.м в северной Греции. Первый этаж состоит из одно…
€170,000
Рекомендовать
Коттедж 2 спальни с видом на город, с furnishings
Метони, Греция
3
1
95 м²
1
Продается 1-этажный коттедж площадью 95 кв.м на Олимпийской Ривьере. Коттедж состоит из 2 сп…
€110,000
Рекомендовать
Вилла 4 спальни с furnishings
Арависос, Греция
7
3
500 м²
1
Продается 2-этажная вилла площадью 500 кв.м в центральной Греции. Первый этаж состоит из одн…
€550,000
Рекомендовать
Коттедж 3 спальни с видом на море, с видом на город, с furnishings
Kolindros, Греция
4
2
132 м²
2
Продается 2-этажный коттедж площадью 132 кв.м на Олимпийской Ривьере. Первый этаж состоит из…
€200,000
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Параметры недвижимости в Яница, Греция
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