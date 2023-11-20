Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Греция
  3. Жилая
  4. Гази
  5. Квартиры

Квартиры в Гази, Греция

Квартира В архив
Очистить
5 объектов найдено
Квартира 1 спальня в Аммудара, Греция
Квартира 1 спальня
Аммудара, Греция
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 63 м²
Этаж 1/1
Продается квартира площадью 63 кв.м на острове Крит на стадии строительства. Квартира распол…
€275,900
Позвонить
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
+302310591431 emavridou@grekodom.gr
Квартира 3 спальни с видом на горы, с видом на город, с furnishings в Аммудара, Греция
Квартира 3 спальни с видом на горы, с видом на город, с furnishings
Аммудара, Греция
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 100 м²
Этаж 1/1
Продается квартира площадью 100 кв.м на острове Крит. Квартира расположена на втором этаже и…
€240,000
Позвонить
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
+302310591431 emavridou@grekodom.gr
Квартира 2 спальни с видом на город, с furnishings в Аммудара, Греция
Квартира 2 спальни с видом на город, с furnishings
Аммудара, Греция
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 137 м²
Количество этажей 1
Продается квартира площадью 137 кв.м на острове Крит. Квартира расположена на первом этаже и…
€250,000
Позвонить
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
+302310591431 emavridou@grekodom.gr
Квартира 3 спальни с видом на море, с видом на горы, с видом на город в Аммудара, Греция
Квартира 3 спальни с видом на море, с видом на горы, с видом на город
Аммудара, Греция
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 117 м²
Этаж 4/1
Продается квартира площадью 117 кв.м на острове Крит. Квартира расположена на пятом этаже и …
€290,000
Позвонить
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
+302310591431 emavridou@grekodom.gr
Квартира 1 комната с furnishings в Аммудара, Греция
Квартира 1 комната с furnishings
Аммудара, Греция
Комнаты 1
Площадь 190 м²
Количество этажей 1
Продается квартира площадью 190 кв.м на острове Крит. Квартира расположена на этаже и состои…
€250,000
Позвонить
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
+302310591431 emavridou@grekodom.gr
Realting.com
Перейти