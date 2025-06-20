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Виллы в Galatista, Греция

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5 объектов найдено
Вилла в Galatista, Греция
Вилла
Galatista, Греция
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 125 м²
Этаж 1/1
Продается 2-этажный коттедж площадью 125 кв.м в Халкидиках. Второй этаж состоит из 2 спальны…
$155,931
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Вилла 14 комнат в Galatista, Греция
Вилла 14 комнат
Galatista, Греция
Число комнат 14
Количество спален 9
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 805 м²
Количество этажей 1
Продается 4-этажная вилла площадью 805 кв.м в Халкидиках. Цокольный этаж состоит из 5 спальн…
$2,07 млн
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Агентство
Grekodom Development
Языки общения
English, Русский, Ελληνικά
Вилла в Galatista, Греция
Вилла
Galatista, Греция
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 250 м²
Количество этажей 1
Продается 2-этажный коттедж площадью 250 кв.м в Халкидиках. Первый этаж состоит из одной кла…
$196,358
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Вилла в Galatista, Греция
Вилла
Galatista, Греция
Количество спален 9
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 805 м²
Этаж -1/4
Продается 4-этажная вилла площадью 805 кв.м в Халкидиках. Цокольный этаж состоит из 5 спальн…
$2,08 млн
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Вилла в Galatista, Греция
Вилла
Galatista, Греция
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 135 м²
Количество этажей 1
Продается 2-этажный коттедж площадью 135 кв.м в Халкидиках. Первый этаж состоит из одной спа…
$80,853
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