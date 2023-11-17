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Отели в Эретрия, Греция

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1 объект найдено
Отель 1 комната с видом на море, с видом на горы, с furnishings в Эретрия, Греция
Отель 1 комната с видом на море, с видом на горы, с furnishings
Эретрия, Греция
Комнаты 1
Площадь 3 900 м²
Количество этажей 1
Предлагается на продажу пятиэтажная гостиница 3.900 кв.м в городе Эретрия.Гостиница состоит …
€1,70 млн
Realting.com
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