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Греция
Земельные участки
Эпира и Западной Македонии
Земельные участки в Эпира и Западной Македонии, Греция
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19 объектов найдено
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Земельные участки
Neokesaria, Греция
ID: #W244 - Ioannina Prefecture, Pamvotida: FOR SALE inclining plot 300sqm with facade lengt…
€35,000
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Земельные участки 1 комната
Kipoi, Греция
1
1
Продается земельный участок площадью 450 кв.м. в Эпире. На территории строение, подведена во…
€85,000
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Земельные участки
Arta Municipality, Греция
600 м²
Land is 600 sq. meters and is located in Fourka village 400 meters to the beach. The propert…
€45,000
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Земельные участки 1 комната
dilopho, Греция
1
1
Продается земельный участок площадью 1090 кв.м. в Эпире. На территории подведена вода, подве…
€130,000
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Земельные участки 1 комната с furnishings
Anargiri, Греция
1
1
Продается земельный участок площадью 1651 кв.м. в северной Греции. На территории земельный у…
€430,000
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Земельные участки 1 комната с furnishings
Риза, Греция
1
1
На продажу выставлен земельный участок 15.000 кв.м в районе Като Риза на Эпире
€450,000
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Земельные участки 1 комната с furnishings
Preveza Municipality, Греция
1
1
Продается земельный участок площадью 3300 кв.м. на Ионических островах. На территории с возм…
€2,13 млн
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Земельные участки 1 комната с furnishings
Agia, Греция
1
1
Продается огорожденный земельный участок площадью 10000 кв.м. в Эпире. На территории подведе…
€1,10 млн
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Земельные участки 1 комната с furnishings
Петас, Греция
1
1
Продается земельный участок площадью 3000 кв.м. в Эпире. На земельном участке есть возможнос…
€650,000
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Земельные участки 1 комната с furnishings
Ampelokipi, Греция
1
1
Продается земельный участок площадью 20000 кв.м. в северной Греции. На территории с возможно…
€490,000
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Земельные участки 1 комната с видом на море, с видом на горы, с furnishings
Спартохорион, Греция
1
1
Продается земельный участок площадью 17000 кв.м. на Ионических островах. На территории подве…
€380,000
Рекомендовать
Земельные участки 1 комната с видом на море, с видом на горы, с furnishings
Спартохорион, Греция
1
1
Продается земельный участок площадью 6000 кв.м. на Ионических островах. На территории с возм…
€300,000
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Земельные участки 1 комната с видом на море, с видом на горы, с furnishings
Argyrotopos, Греция
1
23 000 м²
1
Продается земельный участок площадью 23000 кв.м. в Эпире. На территории подведена вода, подв…
€1,000,000
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Земельные участки 1 комната с видом на море, с furnishings, на первой береговой линии
Preveza Municipality, Греция
1
1
Продается земельный участок площадью 7800 кв.м. на Ионических островах. На территории подвед…
€200,000
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Земельные участки 1 комната с furnishings
Preveza Municipality, Греция
1
1
Продается огорожденный земельный участок площадью 5622 кв.м. в центральной Греции. На террит…
€370,000
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Земельные участки 1 комната с furnishings
Tsepelovo, Греция
1
1
Продается огорожденный земельный участок площадью 1412 кв.м. в Эпире. Земельный участок нахо…
€235,000
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Земельные участки 1 комната с furnishings
Ioannina Municipality, Греция
1
1
Продается земельный участок площадью 205 кв.м. в Эпире. На территории подведена вода, подвед…
€220,000
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Земельные участки 1 комната с furnishings
Парга, Греция
1
1
Продается земельный участок площадью 3080 кв.м. в Эпире. На территории с возможностью постро…
€250,000
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Земельные участки 1 комната с furnishings
Парга, Греция
1
1
Продается земельный участок площадью 400 кв.м. в Эпире. На территории подведена вода, подвед…
€250,000
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