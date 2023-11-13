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Виллы в Драма, Греция

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1 объект найдено
Вилла 3 комнаты в Paleochori, Греция
Вилла 3 комнаты
Paleochori, Греция
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 380 м²
Villa for sale in Palaiochori, Paggaio of Kavala Prefecture for 300.000€ (Listing No LA165).…
€300,000

Параметры недвижимости в Драма, Греция

с видом на море
с бассейном
с видом на горы
недорогая
элитная
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