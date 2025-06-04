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Квартиры с видом на горы в периферийной единице Драма, Греция

дим Драма
6
Drama Municipal Unit
6
Драма
6
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1 объект найдено
Квартира 3 комнаты в дим Драма, Греция
Квартира 3 комнаты
дим Драма, Греция
Число комнат 3
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 150 м²
Этаж 1/1
Продается квартира площадью 150 кв.м в северной Греции. Квартира расположена на пятом этаже …
$201,159
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Агентство
Grekodom Development
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Параметры недвижимости в периферийной единице Драма, Греция

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