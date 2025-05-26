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Виллы с видом на горы в диме Драма, Греция

Drama Municipal Unit
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1 объект найдено
Вилла 6 комнат в Arkadikos, Греция
Вилла 6 комнат
Arkadikos, Греция
Число комнат 6
Количество спален 6
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 391 м²
Этаж 4/1
Продается 4-этажная вилла площадью 391 кв.м в северной Греции. Подвал состоит из одной спаль…
$419,081
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Агентство
Grekodom Development
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Параметры недвижимости в диме Драма, Греция

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