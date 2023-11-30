Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Греция
  3. Земельные участки
  4. District of Viannos

Земельные участки в District of Viannos, Греция

2 объекта найдено
Земельные участки 1 комната с furnishings в Sarakinos, Греция
Земельные участки 1 комната с furnishings
Sarakinos, Греция
Комнаты 1
Количество этажей 1
Продается земельный участок площадью 32680 кв.м. на острове Крит
€1,20 млн
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Grekodom Development
Языки общения: English, Русский, Ελληνικά
Земельные участки 1 комната с видом на море, с видом на горы, с видом на город в District of Viannos, Греция
Земельные участки 1 комната с видом на море, с видом на горы, с видом на город
District of Viannos, Греция
Комнаты 1
Количество этажей 1
Продается земельный участок площадью 2700 кв.м. на острове Крит. На территории подведена вод…
€250,000
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Grekodom Development
Языки общения: English, Русский, Ελληνικά
Realting.com
Перейти