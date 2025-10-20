Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Греция
  3. Municipality of Minoa Pediados
  4. Жилая
  5. Вилла
  6. Бассейн

Виллы с бассейном в Municipality of Minoa Pediados, Греция

Вилла Удалить
Очистить
1 объект найдено
Вилла 4 комнаты в Municipality of Minoa Pediados, Греция
Вилла 4 комнаты
Municipality of Minoa Pediados, Греция
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 120 м²
Количество этажей 1
Очаровательная вилла с 3 спальнями и видом на горы – материковая часть Ираклиона, Крит П…
$642,815
Оставить заявку
Realting.com
Перейти

Параметры недвижимости в Municipality of Minoa Pediados, Греция

с видом на горы
Недорогая
Элитная
Realting.com
Перейти