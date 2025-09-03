Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Греция
  3. Municipality of Kantanos-Selinon
  4. Жилая
  5. Вилла
  6. Бассейн

Виллы с бассейном в Municipality of Kantanos Selinon, Греция

Вилла Удалить
Очистить
1 объект найдено
Вилла 6 комнат в Склавопоула, Греция
Вилла 6 комнат
Склавопоула, Греция
Число комнат 6
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 160 м²
Количество этажей 1
Продается 2-этажная вилла площадью 160 кв.м на острове Крит. Первый этаж состоит из 2 гостин…
$936,353
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Grekodom Development
Языки общения
English, Русский, Ελληνικά
Realting.com
Перейти

Параметры недвижимости в Municipality of Kantanos Selinon, Греция

Недорогая
Элитная
Realting.com
Перейти