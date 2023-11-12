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Земельные участки в Муниципалитет Парос, Греция

4 объекта найдено
Земельные участки 1 комната с furnishings в Парикия, Греция
Земельные участки 1 комната с furnishings
Парикия, Греция
Комнаты 1
Количество этажей 1
Продается земельный участок площадью 7750 кв.м. в регионе Киклады. На территории строение, п…
€350,000
Земельные участки в Ангерья, Греция
Земельные участки
Ангерья, Греция
Площадь 1 200 м²
Ref: 1138 - For sale Paros Land total area of 1200 square meters, suitable for tourist inves…
€85,000
Земельные участки 1 комната с furnishings в Парикия, Греция
Земельные участки 1 комната с furnishings
Парикия, Греция
Комнаты 1
Количество этажей 1
Продается земельный участок площадью 210000 кв.м. в регионе Киклады. На территории с возможн…
€2,00 млн
Земельные участки 1 комната с furnishings в Науса, Греция
Земельные участки 1 комната с furnishings
Науса, Греция
Комнаты 1
Количество этажей 1
Продается земельный участок площадью 22000 кв.м. в регионе Киклады. На территории с возможно…
€750,000
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