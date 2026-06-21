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Дома с бассейном в Paros Municipality, Греция

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виллы
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1 объект найдено
Дом 3 спальни в Paros Municipality, Греция
Дом 3 спальни
Paros Municipality, Греция
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 5 000 м²
Paros Residence 170 кв.м. - 5000 кв.м. Участок - 3 спальни, частный бассейн - 1/6 Совладение…
$254,876
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Параметры недвижимости в Paros Municipality, Греция

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