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Коттеджи с видом на горы в Paggaio Municipality, Греция

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2 объекта найдено
Коттедж 3 комнаты в Ofrynio Beach, Греция
Коттедж 3 комнаты
Ofrynio Beach, Греция
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 77 м²
Продается 1-этажный коттедж площадью 77 кв.м в пригороде Кавалы. Коттедж состоит из 2 спальн…
$239,680
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Агентство
Grekodom Development
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Коттедж 4 комнаты в Кариани, Греция
Коттедж 4 комнаты
Кариани, Греция
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 100 м²
Этаж 1/1
Продается 1-этажный коттедж площадью 100 кв.м в пригороде Кавалы. Коттедж состоит из 3 спаль…
$223,510
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Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Grekodom Development
Языки общения
English, Русский, Ελληνικά
Realting.com
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Параметры недвижимости в Paggaio Municipality, Греция

с видом на море
Недорогая
Элитная
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