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Виллы с видом на горы в Nestos Municipality, Греция

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1 объект найдено
Вилла 4 комнаты в Заркадия, Греция
Вилла 4 комнаты
Заркадия, Греция
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 266 м²
Количество этажей 3
Продается 3-этажная вилла площадью 266 кв.м в пригороде Кавалы на стадии строительства. Цоко…
$167,632
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Агентство
Grekodom Development
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Параметры недвижимости в Nestos Municipality, Греция

с видом на море
Недорогая
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