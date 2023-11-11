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Земельные участки в Муниципалитет Молос - Агиос Константинос, Греция

4 объекта найдено
Земельные участки 1 комната в Камена-Вурла, Греция
Земельные участки 1 комната
Камена-Вурла, Греция
Комнаты 1
Количество этажей 1
Участок расположен в Камена Вурла
€500,000
Земельные участки 1 комната с furnishings в Kenourgio, Греция
Земельные участки 1 комната с furnishings
Kenourgio, Греция
Комнаты 1
Количество этажей 1
Продается земельный участок площадью 24918 кв.м. в центральной Греции
€350,000
Земельные участки 1 комната с furnishings в Skarfia, Греция
Земельные участки 1 комната с furnishings
Skarfia, Греция
Комнаты 1
Количество этажей 1
На территории общей площадью 14.756 кв.м. в центральной Греции,предлагаются на продажу 50 зе…
€950,000
Земельные участки 1 комната с furnishings в Skarfia, Греция
Земельные участки 1 комната с furnishings
Skarfia, Греция
Комнаты 1
Количество этажей 1
Продается земельный участок площадью 520 кв.м. в центральной Греции. На территории подведена…
€80,000
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