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Земельные участки в Муниципалитет Меганси, Греция

1 объект найдено
Земельные участки 1 комната в Katomeri, Греция
Земельные участки 1 комната
Katomeri, Греция
Число комнат 1
Количество этажей 1
Продается земельный участок площадью 7330 кв.м. на Ионических островах
€700,000
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