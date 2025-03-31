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Коттеджи с видом на горы в Муниципалитет Макракоми, Греция

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2 объекта найдено
Коттедж 2 комнаты в Яницу, Греция
Коттедж 2 комнаты
Яницу, Греция
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 70 м²
Количество этажей 1
Продается 1-этажный коттедж площадью 70 кв.м в центральной Греции. Коттедж состоит из одной …
$135,687
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Агентство
Grekodom Development
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Коттедж 3 комнаты в Яницу, Греция
Коттедж 3 комнаты
Яницу, Греция
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 65 м²
Количество этажей 1
Продается 1-этажный коттедж площадью 65 кв.м в центральной Греции. Коттедж состоит из 2 спал…
$125,249
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Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Grekodom Development
Языки общения
English, Русский, Ελληνικά
Realting.com
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Параметры недвижимости в Муниципалитет Макракоми, Греция

с видом на море
Недорогая
Элитная
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