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Коттеджи в Муниципалитет Макракоми, Греция

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2 объекта найдено
Коттедж 2 спальни с видом на море, с видом на горы, с furnishings в Яницу, Греция
Коттедж 2 спальни с видом на море, с видом на горы, с furnishings
Яницу, Греция
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 65 м²
Количество этажей 1
Продается 1-этажный коттедж площадью 65 кв.м в центральной Греции. Коттедж состоит из 2 спал…
€120,000
в месяц
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Агентство
Grekodom Development
Языки общения: English, Русский, Ελληνικά
Коттедж 1 спальня с видом на море, с видом на горы, с furnishings в Яницу, Греция
Коттедж 1 спальня с видом на море, с видом на горы, с furnishings
Яницу, Греция
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 70 м²
Количество этажей 1
Продается 1-этажный коттедж площадью 70 кв.м в центральной Греции. Коттедж состоит из одной …
€130,000
в месяц
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Grekodom Development
Языки общения: English, Русский, Ελληνικά

Параметры недвижимости в Муниципалитет Макракоми, Греция

с видом на море
с бассейном
с видом на горы
недорогая
элитная
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