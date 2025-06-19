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Отели в Kymi Aliveri Anna Municipality, Греция

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2 объекта найдено
Отель 700 м² в Kymi Aliveri Anna Municipality, Греция
Отель 700 м²
Kymi Aliveri Anna Municipality, Греция
Число комнат 1
Площадь 700 м²
Количество этажей 1
Предлагается на продажу прекрасный отель, расположенный на берегу Эгейского моря на острове …
$979,324
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Grekodom Development
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Отель 720 м² в Катакалос, Греция
Отель 720 м²
Катакалос, Греция
Число комнат 1
Площадь 720 м²
Количество этажей 1
Предлагается на продажу новый, недавно построенный отель, расположенный в порту Каравос в де…
$1,38 млн
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Grekodom Development
Языки общения
English, Русский, Ελληνικά
Realting.com
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Realting.com
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