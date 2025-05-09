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Аренда таунхаусов на сутки в Kassandra Municipality, Греция

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2 объекта найдено
Таунхаус у моря для большой компании в Пефкохори, Греция
Таунхаус у моря для большой компании
Пефкохори, Греция
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 100 м²
Количество этажей 3
🏠 Две мезонеты / таунхауса рядом в Пефкохори, Кассандра, Халкидики. Для семьи 6 чел. или …
$159
за сутки
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Дом на 1 линии для большой компании в Ханиотис, Греция
Дом на 1 линии для большой компании
Ханиотис, Греция
Число комнат 5
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 110 м²
Количество этажей 3
АРЕНДА У МОРЯ 🇬🇷 Греция Халкидики 📍Ханиоти. Курорт номер 1 в Греции! Мезонета возле моря …
$296
за сутки
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите арендодателю, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Зарубежная недвижимость
Языки общения
English, Русский
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