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Земельные участки в Муниципалитет Истия-Айдипсос, Греция

4 объекта найдено
Земельные участки 1 комната с furnishings в Гиалтра, Греция
Земельные участки 1 комната с furnishings
Гиалтра, Греция
Комнаты 1
Количество этажей 1
Продается огорожденный земельный участок площадью 2000 кв.м. на острове Эвия. На территории …
€140,000
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+302310591431 emavridou@grekodom.gr
Земельные участки 1 комната с furnishings в Агиос, Греция
Земельные участки 1 комната с furnishings
Агиос, Греция
Комнаты 1
Количество этажей 1
Продается огорожденный земельный участок площадью 1024 кв.м. на острове Эвия. На территории …
€850,000
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+302310591431 emavridou@grekodom.gr
Земельные участки 1 комната с furnishings в Лутра-Эдипсу, Греция
Земельные участки 1 комната с furnishings
Лутра-Эдипсу, Греция
Комнаты 1
Количество этажей 1
Продается земельный участок площадью 1680 кв.м. на острове Эвия. На территории подведена вод…
€520,000
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+302310591431 emavridou@grekodom.gr
Земельные участки 1 комната с furnishings в Агиокампос, Греция
Земельные участки 1 комната с furnishings
Агиокампос, Греция
Комнаты 1
Количество этажей 1
Продается земельный участок площадью 64000 кв.м. на острове Эвия. Участок расположен на остр…
€650,000
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+302310591431 emavridou@grekodom.gr
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