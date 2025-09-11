Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Греция
  3. Istiaia-Aidipsos Municipality
  4. Жилая
  5. Коттедж
  6. Вид на горы

Коттеджи с видом на горы в Istiaia Aidipsos Municipality, Греция

Коттедж Удалить
Очистить
3 объекта найдено
Коттедж 4 комнаты в Артемисион, Греция
Коттедж 4 комнаты
Артемисион, Греция
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 145 м²
Этаж 2/1
Продается 2-этажный коттедж площадью 145 кв.м на острове Эвия. Первый этаж состоит из гостин…
$326,553
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Grekodom Development
Языки общения
English, Русский, Ελληνικά
Коттедж 1 комната в Гиалтра, Греция
Коттедж 1 комната
Гиалтра, Греция
Число комнат 1
Площадь 480 м²
Количество этажей 1
Предлагается на продажу трехэтажный недостроенный коттедж в городке Ялтра на острове Эвия. …
$362,837
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Grekodom Development
Языки общения
English, Русский, Ελληνικά
Коттедж 4 комнаты в Istiaia Aidipsos Municipality, Греция
Коттедж 4 комнаты
Istiaia Aidipsos Municipality, Греция
Число комнат 4
Площадь 120 м²
Количество этажей 3
Продается 0-этажный коттедж площадью 120 кв.м на острове Эвия. Из окон открывается вид на …
$585,220
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Grekodom Development
Языки общения
English, Русский, Ελληνικά
AdriastarAdriastar
Realting.com
Перейти

Параметры недвижимости в Istiaia Aidipsos Municipality, Греция

с видом на море
Недорогая
Элитная
Realting.com
Перейти