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Коттеджи с видом на море в Eretria Municipality, Греция

Eretria Municipal Unit
7
Amarynthos Municipal Unit
4
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7 объектов найдено
Коттедж 1 комната в Eretria Municipality, Греция
Коттедж 1 комната
Eretria Municipality, Греция
Число комнат 1
Площадь 550 м²
Количество этажей 1
Котедж расположен в районе Эретрия на острове Эвия. Состоит из пяти уровней. Первый уровень …
$1,23 млн
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Коттедж 5 комнат в Гимно, Греция
Коттедж 5 комнат
Гимно, Греция
Число комнат 5
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 100 м²
Количество этажей 1
Продается 2-этажный коттедж площадью 100 кв.м на острове Эвия. Цокольный этаж состоит из одн…
$146,124
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Коттедж 3 комнаты в Eretria Municipality, Греция
Коттедж 3 комнаты
Eretria Municipality, Греция
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 110 м²
Этаж 1
Продается 1-этажный коттедж площадью 110 кв.м на острове Эвия. Коттедж состоит из 2 спальных…
$180,555
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Коттедж 3 комнаты в Eretria Municipality, Греция
Коттедж 3 комнаты
Eretria Municipality, Греция
Число комнат 3
Площадь 98 м²
Количество этажей 1
Продается 0-этажный коттедж площадью 98 кв.м на острове Эвия. Из окон открывается вид на мор…
$175,349
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Grekodom Development
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Коттедж 8 комнат в Eretria Municipality, Греция
Коттедж 8 комнат
Eretria Municipality, Греция
Число комнат 8
Количество спален 6
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 280 м²
Количество этажей 1
Продается 3-этажный коттедж площадью 280 кв.м на острове Эвия. Цокольный этаж состоит из Пер…
$407,060
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Grekodom Development
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Коттедж 6 комнат в Eretria Municipality, Греция
Коттедж 6 комнат
Eretria Municipality, Греция
Число комнат 6
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 200 м²
Количество этажей 1
Продается 3-этажный коттедж площадью 200 кв.м на острове Эвия. Первый этаж состоит из гостин…
$380,966
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Коттедж 6 комнат в Ано Вафия, Греция
Коттедж 6 комнат
Ано Вафия, Греция
Число комнат 6
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 150 м²
Количество этажей 1
Продается 3-этажный коттедж площадью 150 кв.м на острове Эвия. Цокольный этаж состоит из 2 с…
$313,123
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Параметры недвижимости в Eretria Municipality, Греция

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