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Коттеджи в Муниципалитет Эретрия, Греция

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1 объект найдено
Коттедж 6 спален с видом на море, с видом на горы, с furnishings в Муниципалитет Эретрия, Греция
Коттедж 6 спален с видом на море, с видом на горы, с furnishings
Муниципалитет Эретрия, Греция
Комнаты 8
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 280 м²
Количество этажей 1
Продается 3-этажный коттедж площадью 280 кв.м на острове Эвия. Цокольный этаж состоит из Пер…
€390,000
в месяц
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Агентство
Grekodom Development
Языки общения: English, Русский, Ελληνικά

Параметры недвижимости в Муниципалитет Эретрия, Греция

с видом на море
с бассейном
с видом на горы
недорогая
элитная
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