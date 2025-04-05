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Таунхаусы с видом на горы в Муниципалитет Аминтайо, Греция

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1 объект найдено
Таунхаус 3 комнаты с видом на горы в Муниципалитет Аминтайо, Греция
Таунхаус 3 комнаты с видом на горы
Муниципалитет Аминтайо, Греция
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 100 м²
Количество этажей 2
Продается таунхаус площадью 100 кв.м в регионе Каймактсалан. Таyнхаус расположен на 2 уровня…
$114,812
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Агентство
Grekodom Development
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Параметры недвижимости в Муниципалитет Аминтайо, Греция

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Рейтинг 4.9 / 5:
1111 голосов