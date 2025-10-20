Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Греция
  3. Almopia Municipality
  4. Жилая
  5. Квартира
  6. Вид на горы

Квартиры с видом на горы в Almopia Municipality, Греция

Квартира Удалить
Очистить
1 объект найдено
Квартира 3 комнаты в Almopia Municipality, Греция
Квартира 3 комнаты
Almopia Municipality, Греция
Число комнат 3
Площадь 110 м²
Этаж 2/1
Продается квартира площадью 110 кв.м в регионе Каймактсалан. Из окон открывается вид на горы…
$152,157
Оставить заявку
Realting.com
Перейти

Параметры недвижимости в Almopia Municipality, Греция

Недорогая
Элитная
Realting.com
Перейти