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Греция
Земельные участки
периферийная единица Керкира
Земельные участки в периферийная единица Керкира, Греция
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592 объекта найдено
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Земельные участки 1 комната с видом на море, на первой береговой линии
Kastania, Греция
1
1
Продается огорожденный земельный участок площадью 8500 кв.м. на острове Корфу. На территории…
€220,000
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Земельные участки 1 комната с видом на горы
Alimatades, Греция
1
1
Продается земельный участок площадью 12000 кв.м. на острове Корфу. Имеет вид на горы. Земель…
Цена по запросу
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Земельные участки 1 комната с видом на море, с видом на горы, на первой береговой линии
Magoulades, Греция
1
1
Продается земельный участок площадью 12000 кв.м. на острове Корфу. Имеет вид на море, на горы
€700,000
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Земельные участки 1 комната
Rachtades, Греция
1
1
Продается земельный участок площадью 13390 кв.м. на острове Корфу. На территории земельный у…
€120,000
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Земельные участки 1 комната
Kokkini, Греция
1
1
Продается земельный участок площадью 7421 кв.м. на острове Корфу. На территории земельный уч…
€170,000
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Земельные участки 1 комната
Kato Korakiana, Греция
1
1
Продается земельный участок площадью 2569 кв.м. на острове Корфу. На территории с возможност…
€250,000
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Земельные участки 1 комната с видом на море, с видом на горы, с видом на город
Sokraki, Греция
1
1
Продается земельный участок площадью 2100 кв.м. на острове Корфу. На территории земельный уч…
€120,000
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Земельные участки 1 комната с видом на море, с видом на горы, на первой береговой линии
Chorepiskopi, Греция
1
1
Продается земельный участок площадью 95095 кв.м. на острове Корфу. Имеет вид на море, на гор…
€530,000
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Земельные участки 1 комната с видом на море, с видом на горы
Pentati, Греция
1
1
Продается земельный участок площадью 6600 кв.м. на острове Корфу. Имеет вид на море, на горы, на лес
€650,000
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Земельные участки 1 комната
Айос-Георгиос, Греция
1
1
Продается земельный участок площадью 2900 кв.м. на острове Корфу. На территории подведена во…
€430,000
Рекомендовать
Земельные участки 1 комната с видом на море, с видом на горы, на первой береговой линии
Glyfada, Греция
1
1
Продается земельный участок площадью 1202 кв.м. на острове Корфу. На территории подведено эл…
€225,000
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Земельные участки 1 комната с видом на море, с видом на горы, на первой береговой линии
Acharavi, Греция
1
1
Продается земельный участок площадью 3584 кв.м. на острове Корфу. На территории подведена во…
€145,000
Рекомендовать
Земельные участки 1 комната с видом на море, с видом на горы, на первой береговой линии
Katavolos, Греция
1
1
Продается земельный участок площадью 2200 кв.м. на острове Корфу. На территории с возможност…
€375,000
Рекомендовать
Земельные участки 1 комната с видом на море, с видом на горы, на первой береговой линии
Perithia, Греция
1
1
Продается огорожденный земельный участок площадью 26159 кв.м. на острове Корфу. На территори…
€1,15 млн
Рекомендовать
Земельные участки 1 комната
Perivoli, Греция
1
1
Продается земельный участок площадью 4800 кв.м. на острове Корфу. На территории с возможност…
€100,000
Рекомендовать
Земельные участки 1 комната
Roda, Греция
1
1
Продается земельный участок площадью 4000 кв.м. на острове Корфу
€90,000
Рекомендовать
Земельные участки 1 комната с видом на море, с видом на горы, на первой береговой линии
Lakones, Греция
1
1
Продается земельный участок площадью 1482 кв.м. на острове Корфу. Имеет вид на море, на горы, на лес
€150,000
Рекомендовать
Земельные участки 1 комната
Perithia, Греция
1
1
Продается земельный участок площадью 3675 кв.м. на острове Корфу
€220,000
Рекомендовать
Земельные участки 1 комната
Perithia, Греция
1
1
Продается земельный участок площадью 2206 кв.м. на острове Корфу
€125,000
Рекомендовать
Земельные участки 1 комната
Гувья, Греция
1
1
Продается земельный участок площадью 4892 кв.м. в центральной Греции
€607,000
Рекомендовать
Земельные участки 1 комната с furnishings
Agnitsini, Греция
1
1
Продается земельный участок площадью 4111 кв.м. на острове Корфу
€300,000
Рекомендовать
Земельные участки 1 комната с видом на море, с видом на горы, с furnishings
Agnitsini, Греция
1
1
Продается земельный участок площадью 2273 кв.м. на острове Корфу. Имеет вид на море, на горы
€150,000
Рекомендовать
Земельные участки 1 комната с furnishings
Kastania, Греция
1
1
Продается земельный участок площадью 9000 кв.м. на острове Корфу
€250,000
Рекомендовать
Земельные участки 1 комната с furnishings
Alykes Potamou, Греция
1
1
Продается земельный участок площадью 6145 кв.м. на острове Корфу
€190,000
Рекомендовать
Земельные участки 1 комната с furnishings
Agnitsini, Греция
1
1
Продается земельный участок площадью 10500 кв.м. на острове Корфу
€350,000
Рекомендовать
Земельные участки 1 комната с furnishings
Kato Agios Markos, Греция
1
1
Продается огорожденный земельный участок площадью 512 кв.м. на острове Корфу. На территории …
€90,000
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Земельные участки 1 комната с furnishings
Potamos, Греция
1
1
Продается земельный участок площадью 2282 кв.м. на острове Корфу
€88,000
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Земельные участки 1 комната с furnishings
Kastania, Греция
1
1
Продается земельный участок площадью 2200 кв.м. на острове Корфу
€70,000
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Земельные участки 1 комната с furnishings
Spartilas, Греция
1
1
Продается земельный участок площадью 9500 кв.м. на острове Корфу.Земельный участок не предна…
€190,000
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Земельные участки 1 комната с видом на море, с видом на горы, с furnishings
Kastania, Греция
1
1
Продается земельный участок площадью 2228 кв.м. на острове Корфу. Имеет вид на море, на горы, на лес
€75,000
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