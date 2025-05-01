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Таунхаусы с видом на море в Chortiatis Municipal Unit, Греция

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1 объект найдено
Таунхаус 7 комнат в Municipality of Pylaia Chortiatis, Греция
Таунхаус 7 комнат
Municipality of Pylaia Chortiatis, Греция
Число комнат 7
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 400 м²
Количество этажей 1
Продается таунхаус площадью 400 кв.м в пригороде города Салоники. Таyнхаус расположен на 4 у…
$620,225
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Агентство
Grekodom Development
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Параметры недвижимости в Chortiatis Municipal Unit, Греция

с видом на горы
с бассейном
Недорогая
Элитная
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