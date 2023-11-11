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Земельные участки в периферийная единица Ханья, Греция

619 объектов найдено
Земельные участки 1 комната в Plaka, Греция
Земельные участки 1 комната
Plaka, Греция
Комнаты 1
Количество этажей 1
Продается земельный участок площадью 1471 кв.м. на острове Крит. На территории подведена вод…
€100,000
Земельные участки 1 комната в Plaka, Греция
Земельные участки 1 комната
Plaka, Греция
Комнаты 1
Количество этажей 1
Продается земельный участок площадью 1670 кв.м. на острове Крит. На территории подведена вод…
€130,000
Земельные участки 1 комната в Plaka, Греция
Земельные участки 1 комната
Plaka, Греция
Комнаты 1
Количество этажей 1
Продается земельный участок площадью 831 кв.м. на острове Крит. На территории подведена вода…
€75,000
Земельные участки 1 комната в Plaka, Греция
Земельные участки 1 комната
Plaka, Греция
Комнаты 1
Количество этажей 1
Продается земельный участок площадью 5687 кв.м. на острове Крит. На территории подведена вод…
€200,000
Земельные участки 1 комната в Ханья, Греция
Земельные участки 1 комната
Ханья, Греция
Комнаты 1
Количество этажей 1
Продается земельный участок площадью 1040 кв.м. на острове Крит. На территории подведена вод…
€215,000
Земельные участки 1 комната в Циколиана, Греция
Земельные участки 1 комната
Циколиана, Греция
Комнаты 1
Количество этажей 1
Продается земельный участок площадью 2499 кв.м. на острове Крит. На территории с возможность…
€75,000
Земельные участки 1 комната в Ханья, Греция
Земельные участки 1 комната
Ханья, Греция
Комнаты 1
Количество этажей 1
Продается земельный участок площадью 500 кв.м. на острове Крит. На территории подведена вода…
€120,000
Земельные участки 1 комната в Plaka, Греция
Земельные участки 1 комната
Plaka, Греция
Комнаты 1
Количество этажей 1
Продается земельный участок площадью 2019 кв.м. на острове Крит. На территории подведена вод…
€267,000
Земельные участки 1 комната в Plaka, Греция
Земельные участки 1 комната
Plaka, Греция
Комнаты 1
Количество этажей 1
Продается земельный участок площадью 1010 кв.м. на острове Крит. На территории подведена вод…
€160,000
Земельные участки 1 комната в Ханья, Греция
Земельные участки 1 комната
Ханья, Греция
Комнаты 1
Количество этажей 1
Продается земельный участок площадью 758 кв.м. на острове Крит. На территории подведена вода…
€140,000
Земельные участки 1 комната в Plaka, Греция
Земельные участки 1 комната
Plaka, Греция
Комнаты 1
Количество этажей 1
Продается земельный участок площадью 750 кв.м. на острове Крит. На территории подведена вода…
€86,000
Земельные участки в Вамос, Греция
Земельные участки
Вамос, Греция
Уникальная земля для продажи в Апокоронас, Ханья, Крит. Этот участок земли находится у окраи…
€160,000
Земельные участки 1 комната в Ханья, Греция
Земельные участки 1 комната
Ханья, Греция
Комнаты 1
Количество этажей 1
Продается земельный участок площадью 420 кв.м. на острове Крит. На территории подведена вода…
€105,000
Земельные участки в Plaka, Греция
Земельные участки
Plaka, Греция
Этот участок для продажи в Ханья, Крит расположен в живописной деревне Плака, в Апокоронас. …
€90,000
Земельные участки 1 комната в Ханья, Греция
Земельные участки 1 комната
Ханья, Греция
Комнаты 1
Количество этажей 1
Продается огорожденный земельный участок площадью 4265 кв.м. на острове Крит. На территории …
€75,000
Земельные участки 1 комната в Ханья, Греция
Земельные участки 1 комната
Ханья, Греция
Комнаты 1
Количество этажей 1
Продается земельный участок площадью 8000 кв.м. на острове Крит. На территории подведена вод…
€85,000
Земельные участки 1 комната в Ханья, Греция
Земельные участки 1 комната
Ханья, Греция
Комнаты 1
Количество этажей 1
Продается огорожденный земельный участок площадью 1500 кв.м. на острове Крит. На территории …
€85,000
Земельные участки 1 комната в Kamisiana, Греция
Земельные участки 1 комната
Kamisiana, Греция
Комнаты 1
Количество этажей 1
Продается земельный участок площадью 5350 кв.м. на острове Крит. На территории с возможность…
€175,000
Земельные участки 1 комната в Vlacheronitissa, Греция
Земельные участки 1 комната
Vlacheronitissa, Греция
Комнаты 1
Количество этажей 1
Продается земельный участок площадью 3750 кв.м. на острове Крит. На территории подведена вод…
€120,000
Земельные участки в Кисамос, Греция
Земельные участки
Кисамос, Греция
Этот участок для продажи в Ханья, Крит расположен в живописной деревне Азогирас, в Киссамосе…
€100,000
Земельные участки в Кисамос, Греция
Земельные участки
Кисамос, Греция
Этот участок для продажи в Ханья, Крит расположен буквально перед пляжем Киссамос, одним из …
€750,000
Земельные участки в Святой Георгий, Греция
Земельные участки
Святой Георгий, Греция
Этот участок земли для продажи в Киссамосе Ханья Крит установлен в границах города и он имее…
€155,000
Земельные участки в Святой Георгий, Греция
Земельные участки
Святой Георгий, Греция
Это уникальный приморский участок земли для продажи в Кастелли Ханья Крит 16122,59 кв.м., с …
€2,50 млн
Земельные участки 1 комната в Galatas, Греция
Земельные участки 1 комната
Galatas, Греция
Комнаты 1
Количество этажей 1
Продается земельный участок площадью 1040 кв.м. на острове Крит. На территории подведена вод…
€85,000
Земельные участки 1 комната в Kalathas, Греция
Земельные участки 1 комната
Kalathas, Греция
Комнаты 1
Количество этажей 1
Продается земельный участок площадью 1400 кв.м. на острове Крит. На территории подведена вод…
€145,000
Земельные участки 1 комната в Tsivaras, Греция
Земельные участки 1 комната
Tsivaras, Греция
Комнаты 1
Количество этажей 1
Продается земельный участок площадью 6350 кв.м. на острове Крит. На территории подведена вод…
€238,000
Земельные участки в периферия Крит, Греция
Земельные участки
периферия Крит, Греция
Продается земельный участок площадью 10884 кв.м. на острове Крит. На территории подведена во…
€430,000
Земельные участки 1 комната в Кокинон-Хорион, Греция
Земельные участки 1 комната
Кокинон-Хорион, Греция
Комнаты 1
Количество этажей 1
Продается земельный участок площадью 10884 кв.м. на острове Крит. На территории подведена во…
€430,000
Земельные участки в Каливе, Греция
Земельные участки
Каливе, Греция
Площадь 380 м²
Земля составляет 380 кв. м и расположена в окрестностях деревни Каливес в 800 метрах от пляж…
€55,000
Земельные участки в периферия Крит, Греция
Земельные участки
периферия Крит, Греция
Продается земельный участок площадью 8131 кв.м. на острове Крит. На территории подведена вод…
€430,000
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