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Земельные участки в периферийная единица Халкидики, Греция

1 464 объекта найдено
Земельные участки 1 комната в Skala Fourkas, Греция
Земельные участки 1 комната
Skala Fourkas, Греция
Комнаты 1
Количество этажей 1
Продается земельный участок площадью 6590 кв.м. на полуострове Кассандра, региона Халкидики.…
€280,000
Земельные участки с видом на горы, с ландшафтным дизайном в The Municipality of Sithonia, Греция
Земельные участки с видом на горы, с ландшафтным дизайном
The Municipality of Sithonia, Греция
Этаж -1
Neos Marmaras ПРОДАЁТСЯ Сельхоз. земля Площадь: 14000 m2, Код. HPS4157, 900.000 €
€900,000
Земельные участки с видом на море, с ландшафтным дизайном в Айос-Николаос, Греция
Земельные участки с видом на море, с ландшафтным дизайном
Айос-Николаос, Греция
Этаж -1
Agios Nikolaos ПРОДАЁТСЯ Сельхоз. земля Площадь: 12150 m2, Код. HPS4158, 1.100.000 €
€1,10 млн
Земельные участки с видом на море, с ландшафтным дизайном в Уранополис, Греция
Земельные участки с видом на море, с ландшафтным дизайном
Уранополис, Греция
Этаж -1
Ouranopoli ПРОДАЁТСЯ Сельхоз. земля Площадь: 17000 m2, Код. HPS4165, 700.000 €
€700,000
Земельные участки в Уранополис, Греция
Земельные участки
Уранополис, Греция
Этаж -1
Ouranopoli ПРОДАЁТСЯ Сельхоз. земля Площадь: 23000 m2, Код. HPS4166, 800.000 €
€800,000
Земельные участки с видом на море, с ландшафтным дизайном в Уранополис, Греция
Земельные участки с видом на море, с ландшафтным дизайном
Уранополис, Греция
Этаж -1
Ouranopoli ПРОДАЁТСЯ Сельхоз. земля Площадь: 100000 m2, Код. HPS4168, 2.000.000 €
€2,00 млн
Земельные участки с видом на море, с ландшафтным дизайном в Уранополис, Греция
Земельные участки с видом на море, с ландшафтным дизайном
Уранополис, Греция
Этаж -1
Ouranopoli ПРОДАЁТСЯ Сельхоз. земля Площадь: 50000 m2, Код. HPS4167, 1.400.000 €
€1,40 млн
Земельные участки в Муниципалитет Аристотеля, Греция
Земельные участки
Муниципалитет Аристотеля, Греция
Площадь 11 550 м²
Land is 11 550 sq. meters and is located 240 meters from the beach St. George in Ammouliani …
€350,000
Земельные участки с видом на море, с ландшафтным дизайном в Неос-Мармарас, Греция
Земельные участки с видом на море, с ландшафтным дизайном
Неос-Мармарас, Греция
Этаж -1
Tripotamos ПРОДАЁТСЯ Сельхоз. земля Площадь: 6000 m2, Код. HPS4145, 1.200.000 €
€1,20 млн
Земельные участки с видом на море, с ландшафтным дизайном в The Municipality of Sithonia, Греция
Земельные участки с видом на море, с ландшафтным дизайном
The Municipality of Sithonia, Греция
Этаж -1
Kalogria ПРОДАЁТСЯ Сельхоз. земля Площадь: 5000 m2, Код. HPS4146, 800.000 €
€800,000
Земельные участки с видом на море, с ландшафтным дизайном в Полийирос, Греция
Земельные участки с видом на море, с ландшафтным дизайном
Полийирос, Греция
Этаж -1
Vatopedi ПРОДАЁТСЯ Сельхоз. земля Площадь: 45000 m2, Код. HPS4147, 1.200.000 €
€1,20 млн
Земельные участки с видом на море, с ландшафтным дизайном в Полийирос, Греция
Земельные участки с видом на море, с ландшафтным дизайном
Полийирос, Греция
Этаж -1
Vatopedi ПРОДАЁТСЯ Сельхоз. земля Площадь: 13750 m2, Код. HPS4152, 1.600.000 €
€1,60 млн
Земельные участки с видом на море, с ландшафтным дизайном в The Municipality of Sithonia, Греция
Земельные участки с видом на море, с ландшафтным дизайном
The Municipality of Sithonia, Греция
Этаж -1
Neos Marmaras ПРОДАЁТСЯ Сельхоз. земля Площадь: 12458 m2, Код. HPS4150, 900.000 €
€900,000
Земельные участки с видом на море, с ландшафтным дизайном в Пиргадикия, Греция
Земельные участки с видом на море, с ландшафтным дизайном
Пиргадикия, Греция
Этаж -1
Pirgadikia ПРОДАЁТСЯ Сельхоз. земля Площадь: 15000 m2, Код. HPS4153, 800.000 €
€800,000
Земельные участки с видом на море, с ландшафтным дизайном в Никити, Греция
Земельные участки с видом на море, с ландшафтным дизайном
Никити, Греция
Этаж -1
Nikiti ПРОДАЁТСЯ Сельхоз. земля Площадь: 7800 m2, Код. HPS4155, 880.000 €
€880,000
Земельные участки с видом на море, с ландшафтным дизайном в Пиргадикия, Греция
Земельные участки с видом на море, с ландшафтным дизайном
Пиргадикия, Греция
Этаж -1
Pirgadikia ПРОДАЁТСЯ Сельхоз. земля Площадь: 12750 m2, Код. HPS4156, 800.000 €
€800,000
Земельные участки с видом на море, с ландшафтным дизайном в Полийирос, Греция
Земельные участки с видом на море, с ландшафтным дизайном
Полийирос, Греция
Этаж -1
Gerakini ПРОДАЁТСЯ Участок под строительство Площадь: 3659 m2, Код. HPS4139, 1.200.000 €
€1,20 млн
Земельные участки с видом на море, с ландшафтным дизайном в Sarti, Греция
Земельные участки с видом на море, с ландшафтным дизайном
Sarti, Греция
Этаж -1
Center ПРОДАЁТСЯ Сельхоз. земля Площадь: 12000 m2, Код. HPS4140, 1.500.000 €
€1,50 млн
Земельные участки с видом на море, с ландшафтным дизайном в Полийирос, Греция
Земельные участки с видом на море, с ландшафтным дизайном
Полийирос, Греция
Этаж -1
Psakoudia ПРОДАЁТСЯ Сельхоз. земля Площадь: 4913 m2, Код. HPS4142, 1.000.000 €
€1,000,000
Земельные участки с ландшафтным дизайном в Kriopigi, Греция
Земельные участки с ландшафтным дизайном
Kriopigi, Греция
Этаж -1
Kriopigi ПРОДАЁТСЯ Сельхоз. земля Площадь: 7000 m2, Код. HPS4143, 300.000 €
€300,000
Земельные участки 1 комната с видом на море, на первой береговой линии в Agia Paraskevi, Греция
Земельные участки 1 комната с видом на море, на первой береговой линии
Agia Paraskevi, Греция
Комнаты 1
Количество этажей 1
Продается земельный участок площадью 545 кв.м. на полуострове Кассандра, региона Халкидики. …
€100,000
Земельные участки в Siviri, Греция
Земельные участки
Siviri, Греция
Площадь 20 700 м²
Земля составляет 20700 квадратных метров и находится в деревне Сивири в 1000 метрах от больш…
€450,000
Земельные участки 1 комната в Никити, Греция
Земельные участки 1 комната
Никити, Греция
Комнаты 1
Количество этажей 1
Продается земельный участок площадью 5200 кв.м. на полуострове Ситония, региона Халкидики. Н…
€200,000
Земельные участки 1 комната в Никити, Греция
Земельные участки 1 комната
Никити, Греция
Комнаты 1
Количество этажей 1
Продается земельный участок площадью 4495 кв.м. на полуострове Ситония, региона Халкидики. Н…
€250,000
Земельные участки 1 комната в Sarti, Греция
Земельные участки 1 комната
Sarti, Греция
Комнаты 1
Количество этажей 1
Продается земельный участок площадью 11688 кв.м. на полуострове Ситония, региона Халкидики. …
€2,50 млн
Земельные участки в Никити, Греция
Земельные участки
Никити, Греция
Площадь 1 004 м²
Земля составляет 1004 кв. м и находится в деревне Никити в ее старой части в 1200 метрах от …
€170,000
Земельные участки 1 комната в Неос-Мармарас, Греция
Земельные участки 1 комната
Неос-Мармарас, Греция
Комнаты 1
Количество этажей 1
Продается земельный участок площадью 330 кв.м. в Халкидиках. На территории подведена вода, п…
€170,000
Земельные участки 1 комната в Сикея, Греция
Земельные участки 1 комната
Сикея, Греция
Комнаты 1
Количество этажей 1
Продается земельный участок площадью 499 кв.м. на полуострове Ситония, региона Халкидики. На…
€100,000
Земельные участки с ландшафтным дизайном в Каландра, Греция
Земельные участки с ландшафтным дизайном
Каландра, Греция
Этаж -1
Poseidi ПРОДАЁТСЯ Сельхоз. земля Площадь: 6415 m2, Код. HPS3963, 380.000 €
€380,000
Земельные участки с ландшафтным дизайном в Chaniotis, Греция
Земельные участки с ландшафтным дизайном
Chaniotis, Греция
Этаж -1
Pefkochori ПРОДАЁТСЯ Сельхоз. земля Площадь: 15500 m2, Код. HPS3962, 2.000.000 €
€2,00 млн
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