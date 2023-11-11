ОАЭ
Турция
Греция
Испания
Португалия
Кипр
Польша
Все страны
Новостройки
Лидирующее агентство в Алании
Представитель топовых застройщиков
Новостройки
Квартиры в новостройках
Новые дома
Все новостройки
Строящиеся проекты
Новые проекты
Готовые проекты
Застройщики
Жилая
Лидирующее агентство в Алании
Квартира
Пентхаус
Кондо
Многоуровневые квартиры
Студия
Дом
Вилла
Замок
Коттедж
Особняк
Таунхаус
Шале
Дуплекс
Бунгало
Земельные участки
Элитная недвижимость
Недвижимость от собственников
Найти агента
Агентства недвижимости
Агенты
Коммерческая
Вся коммерческая недвижимость
Ресторан, кафе
Магазин
Отель
Офис
Производство
Доходный дом
Инвестиционная
Склад
Готовый бизнес
Другое
Инвестиционная недвижимость
Недвижимость от собственников
Найти агента
Агентства недвижимости
Агенты
Аренда
Краткосрочная аренда
Долгосрочная аренда
Иммиграция
Программы иммиграции
ПМЖ
ВНЖ
Гражданство
Найти консультанта
Иммиграционные консультанты
Новости
Новости недвижимости
Новости компаний
Аналитика
Вебинары
Авиабилеты и отели
Словарь недвижимости
RU
EUR
Изменить
Скрыть
Выберите язык:
English
Русский
Deutsch
Español
Polski
Валюта:
EUR
USD
GBP
RUB
BYN
PLN
TRY
CZK
UZS
Войти
Регистрация
Добавить объект
Realting.com использует файлы cookie, которые помогают улучшить взаимодействие с веб-сайтом.
Узнать больше
Да, я согласен
Фильтр
Цена:
EUR
USD
GBP
RUB
BYN
PLN
TRY
CZK
UZS
Тип недвижимости:
Квартира
Студия
Многоуровневые квартиры
Кондо
Пентхаус
Дом
Замок
Бунгало
Шале
Особняк
Коттедж
Вилла
Таунхаус
Дуплекс
Категория:
Новостройка
Вторичный рынок
Строящиеся
Поиск по тегам:
Общая площадь:
Площадь участка:
Комнаты:
1
2
3
4
5+
Количество спален:
1
2
3
4
5+
Ванные комнаты:
1
2
3
4
5+
Выберите год сдачи:
Продавец:
Все
Агентство
Частный продавец
Показать объекты на карте
Показать объекты списком
Realting.com
Греция
Жилая
Шале
Шале в Греции
Шале
Очистить
9 объектов найдено
Новые
Дешевые выше
Дорогие выше
По популярности
По рейтингу
Шале 22 спальни с видом на море, с камином, с ландшафтным дизайном
Неа-Потидея, Греция
22
1 200 м²
1
Nea Potidaia ПРОДАЁТСЯ Жилое здание 22 Cпальни, 14 Гостиная 14 Кухня 14 Ванная Площадь: 120…
€1,15 млн
Рекомендовать
Шале 27 спален с парковкой, с ландшафтным дизайном, с гардеробной
Перея, Греция
27
2 485 м²
-1
Peraia ПРОДАЁТСЯ Жилое здание 27 Cпальни, 21 Гостиная 21 Кухня 21 Ванная Площадь: 2485 m2, …
€2,50 млн
Рекомендовать
Шале 4 спальни с парковкой, с балконом, с видом на море
Polychrono, Греция
4
600 м²
-1
Продается комплекс в Греции состоящий из трех вилл площадью 600 м2 на полуострове Халкидики.…
€5,90 млн
Рекомендовать
Шале 12 спален с парковкой, с балконом, с кондиционером
Agia Paraskevi, Греция
12
85 м²
-1
Pefkochori ПРОДАЁТСЯ Жилое здание 12 Cпальни, 3 Гостиная 3 Кухня 3 Ванная 6 WC Площадь: 85 m…
€2,10 млн
Рекомендовать
Шале 12 спален с парковкой, с кондиционером, с видом на море
Каландра, Греция
12
500 м²
-1
Poseidi ПРОДАЁТСЯ Жилое здание 12 Cпальни, 1 Кухня 1 Ванная 1 WC Площадь: 500 m2, Цоколь эт…
€2,50 млн
Рекомендовать
Шале 14 спален с парковкой, с балконом, с кондиционером
Полийирос, Греция
14
593 м²
-1
Taxiarchis ПРОДАЁТСЯ Жилое здание 14 Cпальни, 6 Кухня 6 Ванная 3 WC Площадь: 593 m2, Цоколь…
€1,28 млн
Рекомендовать
Шале 9 спален с парковкой, с видом на море, с ландшафтным дизайном
Polychrono, Греция
9
620 м²
-1
Polichrono ПРОДАЁТСЯ Жилое здание 9 Cпальни, 2 Гостиная 4 Кухня 2 Ванная 2 WC Площадь: 620 m…
€570,000
Рекомендовать
Шале 10 спален с парковкой, с кондиционером, с видом на море
Поселение "Вина", Греция
10
370 м²
-1
Nea Kallikrateia ПРОДАЁТСЯ Жилое здание 10 Cпальни, 7 Кухня 10 Ванная Площадь: 370 m2, Цок…
€950,000
Рекомендовать
Шале 3 спальни
Lazarata, Греция
3
2
93 м²
1
Maisonette for sale in Sfakiotes, Lefkada of Lefkada Prefecture for 190.000€ (Listing No W41…
€190,000
2
Рекомендовать
Параметры недвижимости в Греции
с видом на море
с бассейном
недорогая
элитная
Ищите
Программы иммиграции
на Realting.com
Перейти
Поиск при перемещении карты
Суперлайк!
Понравилось объявление? Поставьте
суперлайк
1 суперлайк = 10 лайков
Подтвердить 50 R
Отменить
Нажимая кнопку «Подтвердить», с вашего баланса в личном кабинете спишется 50 риэлтингов (5 EUR) за использование суперлайка
Оплатить 5 EUR
Отменить
Нажимая кнопку «Оплатить», вы автоматически перейдете на страницу пополнения, т.к. на вашем балансе недостаточно риэлтингов
Суперлайк!
Вы уже поставили суперлайк для этого объекта. Чтобы отменить суперлайк, нажмите «Убрать»
Обратите внимание, что за отмену суперлайка риэлтинги не возвращаются
Убрать
Оставить
Нажимая кнопку «Убрать», вы отменяете суперлайк без возврата риэлтингов на ваш баланс
Поделитесь рекомендацией!
Зачем рекомендовать?
Вы можете поделиться рекомендацией в своих социальных сетях
Скопировать URL
Данный объект сохранен в ваших рекомендациях Realting. Чтобы удалить его из рекомендаций, перейдите по ссылке ниже
Удалить из рекомендаций
Поделитесь рекомендацией!
Вы можете поделиться рекомендацией в своих социальных сетях
Скопировать URL