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Шале в Греции

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9 объектов найдено
Шале 22 спальни с видом на море, с камином, с ландшафтным дизайном в Неа-Потидея, Греция
Шале 22 спальни с видом на море, с камином, с ландшафтным дизайном
Неа-Потидея, Греция
Комнаты 22
Площадь 1 200 м²
Этаж 1
Nea Potidaia ПРОДАЁТСЯ Жилое здание 22 Cпальни, 14 Гостиная 14 Кухня 14 Ванная Площадь: 120…
€1,15 млн
Шале 27 спален с парковкой, с ландшафтным дизайном, с гардеробной в Перея, Греция
Шале 27 спален с парковкой, с ландшафтным дизайном, с гардеробной
Перея, Греция
Комнаты 27
Площадь 2 485 м²
Этаж -1
Peraia ПРОДАЁТСЯ Жилое здание 27 Cпальни, 21 Гостиная 21 Кухня 21 Ванная Площадь: 2485 m2, …
€2,50 млн
Шале 4 спальни с парковкой, с балконом, с видом на море в Polychrono, Греция
Шале 4 спальни с парковкой, с балконом, с видом на море
Polychrono, Греция
Комнаты 4
Площадь 600 м²
Этаж -1
Продается комплекс в Греции состоящий из трех вилл площадью 600 м2 на полуострове Халкидики.…
€5,90 млн
Шале 12 спален с парковкой, с балконом, с кондиционером в Agia Paraskevi, Греция
Шале 12 спален с парковкой, с балконом, с кондиционером
Agia Paraskevi, Греция
Комнаты 12
Площадь 85 м²
Этаж -1
Pefkochori ПРОДАЁТСЯ Жилое здание 12 Cпальни, 3 Гостиная 3 Кухня 3 Ванная 6 WC Площадь: 85 m…
€2,10 млн
Шале 12 спален с парковкой, с кондиционером, с видом на море в Каландра, Греция
Шале 12 спален с парковкой, с кондиционером, с видом на море
Каландра, Греция
Комнаты 12
Площадь 500 м²
Этаж -1
Poseidi ПРОДАЁТСЯ Жилое здание 12 Cпальни, 1 Кухня 1 Ванная 1 WC Площадь: 500 m2, Цоколь эт…
€2,50 млн
Шале 14 спален с парковкой, с балконом, с кондиционером в Полийирос, Греция
Шале 14 спален с парковкой, с балконом, с кондиционером
Полийирос, Греция
Комнаты 14
Площадь 593 м²
Этаж -1
Taxiarchis ПРОДАЁТСЯ Жилое здание 14 Cпальни, 6 Кухня 6 Ванная 3 WC Площадь: 593 m2, Цоколь…
€1,28 млн
Шале 9 спален с парковкой, с видом на море, с ландшафтным дизайном в Polychrono, Греция
Шале 9 спален с парковкой, с видом на море, с ландшафтным дизайном
Polychrono, Греция
Комнаты 9
Площадь 620 м²
Этаж -1
Polichrono ПРОДАЁТСЯ Жилое здание 9 Cпальни, 2 Гостиная 4 Кухня 2 Ванная 2 WC Площадь: 620 m…
€570,000
Шале 10 спален с парковкой, с кондиционером, с видом на море в Поселение "Вина", Греция
Шале 10 спален с парковкой, с кондиционером, с видом на море
Поселение "Вина", Греция
Комнаты 10
Площадь 370 м²
Этаж -1
Nea Kallikrateia ПРОДАЁТСЯ Жилое здание 10 Cпальни, 7 Кухня 10 Ванная Площадь: 370 m2, Цок…
€950,000
Шале 3 спальни в Lazarata, Греция
Шале 3 спальни
Lazarata, Греция
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 93 м²
Количество этажей 1
Maisonette for sale in Sfakiotes, Lefkada of Lefkada Prefecture for 190.000€ (Listing No W41…
€190,000

Параметры недвижимости в Греции

с видом на море
с бассейном
недорогая
элитная
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