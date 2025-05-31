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Виллы с бассейном в Chalkidona Municipality, Греция

Municipal Unit of Agios Athanasios
9
Agios Athanasios
8
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1 объект найдено
Вилла 1 комната в Agios Athanasios, Греция
Вилла 1 комната
Agios Athanasios, Греция
Число комнат 1
Площадь 380 м²
Количество этажей 3
Продаётся вилла в пригороде Салоник. Вилла состоит из трёх этажей. На первом этаже расположе…
$2,35 млн
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Агентство
Grekodom Development
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Параметры недвижимости в Chalkidona Municipality, Греция

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