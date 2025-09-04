Показать объекты на карте Показать объекты списком
Коттеджи с бассейном в Chalkidona Municipality, Греция

Municipal Unit of Agios Athanasios
5
Agios Athanasios
3
1 объект найдено
Коттедж 4 комнаты в Agios Athanasios, Греция
Коттедж 4 комнаты
Agios Athanasios, Греция
Число комнат 4
Площадь 300 м²
Количество этажей 1
В пригороде Салоник предлагаются котеджи площадью 300 кв.м с различными земельными участками…
$497,437
Агентство
Grekodom Development
Языки общения
English, Русский, Ελληνικά
Параметры недвижимости в Chalkidona Municipality, Греция

с видом на горы
Недорогая
Элитная
