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Греция
Земельные участки
периферия Центральная Македония
Земельные участки в периферия Центральная Македония, Греция
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2 459 объектов найдено
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Земельные участки 1 комната
Skala Fourkas, Греция
1
1
Продается земельный участок площадью 6590 кв.м. на полуострове Кассандра, региона Халкидики.…
€280,000
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Земельные участки с видом на горы, с ландшафтным дизайном
The Municipality of Sithonia, Греция
-1
Neos Marmaras ПРОДАЁТСЯ Сельхоз. земля Площадь: 14000 m2, Код. HPS4157, 900.000 €
€900,000
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Земельные участки с видом на море, с ландшафтным дизайном
Айос-Николаос, Греция
-1
Agios Nikolaos ПРОДАЁТСЯ Сельхоз. земля Площадь: 12150 m2, Код. HPS4158, 1.100.000 €
€1,10 млн
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Земельные участки с видом на море, с ландшафтным дизайном
Уранополис, Греция
-1
Ouranopoli ПРОДАЁТСЯ Сельхоз. земля Площадь: 17000 m2, Код. HPS4165, 700.000 €
€700,000
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Земельные участки
Уранополис, Греция
-1
Ouranopoli ПРОДАЁТСЯ Сельхоз. земля Площадь: 23000 m2, Код. HPS4166, 800.000 €
€800,000
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Земельные участки с видом на море, с ландшафтным дизайном
Уранополис, Греция
-1
Ouranopoli ПРОДАЁТСЯ Сельхоз. земля Площадь: 100000 m2, Код. HPS4168, 2.000.000 €
€2,00 млн
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Земельные участки с видом на море, с ландшафтным дизайном
Уранополис, Греция
-1
Ouranopoli ПРОДАЁТСЯ Сельхоз. земля Площадь: 50000 m2, Код. HPS4167, 1.400.000 €
€1,40 млн
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Земельные участки 1 комната
Neoi Epivates, Греция
1
1
Продается огорожденный земельный участок площадью 860 кв.м. в пригороде города Салоники. На …
€135,000
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Земельные участки
Муниципалитет Аристотеля, Греция
11 550 м²
Land is 11 550 sq. meters and is located 240 meters from the beach St. George in Ammouliani …
€350,000
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Земельные участки
периферия Центральная Македония, Греция
Продается земельный участок площадью 926 кв.м. в пригороде города Салоники. На территории с …
€300,000
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Земельные участки
периферия Центральная Македония, Греция
Продается земельный участок площадью 3000 кв.м. в пригороде города Салоники. На территории с…
€450,000
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Земельные участки с видом на море, с ландшафтным дизайном
Неос-Мармарас, Греция
-1
Tripotamos ПРОДАЁТСЯ Сельхоз. земля Площадь: 6000 m2, Код. HPS4145, 1.200.000 €
€1,20 млн
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Земельные участки с видом на море, с ландшафтным дизайном
The Municipality of Sithonia, Греция
-1
Kalogria ПРОДАЁТСЯ Сельхоз. земля Площадь: 5000 m2, Код. HPS4146, 800.000 €
€800,000
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Земельные участки с видом на море, с ландшафтным дизайном
Полийирос, Греция
-1
Vatopedi ПРОДАЁТСЯ Сельхоз. земля Площадь: 45000 m2, Код. HPS4147, 1.200.000 €
€1,20 млн
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Земельные участки с видом на море, с ландшафтным дизайном
Полийирос, Греция
-1
Vatopedi ПРОДАЁТСЯ Сельхоз. земля Площадь: 13750 m2, Код. HPS4152, 1.600.000 €
€1,60 млн
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Земельные участки с видом на море, с ландшафтным дизайном
The Municipality of Sithonia, Греция
-1
Neos Marmaras ПРОДАЁТСЯ Сельхоз. земля Площадь: 12458 m2, Код. HPS4150, 900.000 €
€900,000
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Земельные участки с видом на море, с ландшафтным дизайном
Пиргадикия, Греция
-1
Pirgadikia ПРОДАЁТСЯ Сельхоз. земля Площадь: 15000 m2, Код. HPS4153, 800.000 €
€800,000
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Земельные участки с видом на море, с ландшафтным дизайном
Никити, Греция
-1
Nikiti ПРОДАЁТСЯ Сельхоз. земля Площадь: 7800 m2, Код. HPS4155, 880.000 €
€880,000
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Земельные участки с видом на море, с ландшафтным дизайном
Пиргадикия, Греция
-1
Pirgadikia ПРОДАЁТСЯ Сельхоз. земля Площадь: 12750 m2, Код. HPS4156, 800.000 €
€800,000
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Земельные участки 1 комната
Неа-Миханьона, Греция
1
1
Продается земельный участок площадью 1483 кв.м. в пригороде города Салоники. На территории с…
€275,000
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Земельные участки 1 комната
Неа-Миханьона, Греция
1
1
Продается земельный участок площадью 3000 кв.м. в пригороде города Салоники. На территории с…
€450,000
Рекомендовать
Земельные участки 1 комната
Neoi Epivates, Греция
1
1
Продается земельный участок площадью 926 кв.м. в пригороде города Салоники. На территории с …
€300,000
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Земельные участки
Катерини, Греция
For sale by exclusive mandate: Plot of land in an excellent location next to the settlement…
€57,000
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Земельные участки
периферия Центральная Македония, Греция
Продается земельный участок площадью 11350 кв.м. в пригороде города Салоники
€380,000
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Земельные участки с видом на море, с ландшафтным дизайном
Полийирос, Греция
-1
Gerakini ПРОДАЁТСЯ Участок под строительство Площадь: 3659 m2, Код. HPS4139, 1.200.000 €
€1,20 млн
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Земельные участки с видом на море, с ландшафтным дизайном
Sarti, Греция
-1
Center ПРОДАЁТСЯ Сельхоз. земля Площадь: 12000 m2, Код. HPS4140, 1.500.000 €
€1,50 млн
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Земельные участки с видом на море, с ландшафтным дизайном
Полийирос, Греция
-1
Psakoudia ПРОДАЁТСЯ Сельхоз. земля Площадь: 4913 m2, Код. HPS4142, 1.000.000 €
€1,000,000
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Земельные участки с ландшафтным дизайном
Kriopigi, Греция
-1
Kriopigi ПРОДАЁТСЯ Сельхоз. земля Площадь: 7000 m2, Код. HPS4143, 300.000 €
€300,000
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Земельные участки 1 комната с видом на море, на первой береговой линии
Agia Paraskevi, Греция
1
1
Продается земельный участок площадью 545 кв.м. на полуострове Кассандра, региона Халкидики. …
€100,000
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Земельные участки 1 комната
Перея, Греция
1
1
Продается земельный участок площадью 11350 кв.м. в пригороде города Салоники
€380,000
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