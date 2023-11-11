Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Греция
  3. Земельные участки
  4. периферия Центральная Македония

Земельные участки в периферия Центральная Македония, Греция

2 459 объектов найдено
Земельные участки 1 комната в Skala Fourkas, Греция
Земельные участки 1 комната
Skala Fourkas, Греция
Комнаты 1
Количество этажей 1
Продается земельный участок площадью 6590 кв.м. на полуострове Кассандра, региона Халкидики.…
€280,000
Земельные участки с видом на горы, с ландшафтным дизайном в The Municipality of Sithonia, Греция
Земельные участки с видом на горы, с ландшафтным дизайном
The Municipality of Sithonia, Греция
Этаж -1
Neos Marmaras ПРОДАЁТСЯ Сельхоз. земля Площадь: 14000 m2, Код. HPS4157, 900.000 €
€900,000
Земельные участки с видом на море, с ландшафтным дизайном в Айос-Николаос, Греция
Земельные участки с видом на море, с ландшафтным дизайном
Айос-Николаос, Греция
Этаж -1
Agios Nikolaos ПРОДАЁТСЯ Сельхоз. земля Площадь: 12150 m2, Код. HPS4158, 1.100.000 €
€1,10 млн
Земельные участки с видом на море, с ландшафтным дизайном в Уранополис, Греция
Земельные участки с видом на море, с ландшафтным дизайном
Уранополис, Греция
Этаж -1
Ouranopoli ПРОДАЁТСЯ Сельхоз. земля Площадь: 17000 m2, Код. HPS4165, 700.000 €
€700,000
Земельные участки в Уранополис, Греция
Земельные участки
Уранополис, Греция
Этаж -1
Ouranopoli ПРОДАЁТСЯ Сельхоз. земля Площадь: 23000 m2, Код. HPS4166, 800.000 €
€800,000
Земельные участки с видом на море, с ландшафтным дизайном в Уранополис, Греция
Земельные участки с видом на море, с ландшафтным дизайном
Уранополис, Греция
Этаж -1
Ouranopoli ПРОДАЁТСЯ Сельхоз. земля Площадь: 100000 m2, Код. HPS4168, 2.000.000 €
€2,00 млн
Земельные участки с видом на море, с ландшафтным дизайном в Уранополис, Греция
Земельные участки с видом на море, с ландшафтным дизайном
Уранополис, Греция
Этаж -1
Ouranopoli ПРОДАЁТСЯ Сельхоз. земля Площадь: 50000 m2, Код. HPS4167, 1.400.000 €
€1,40 млн
Земельные участки 1 комната в Neoi Epivates, Греция
Земельные участки 1 комната
Neoi Epivates, Греция
Комнаты 1
Количество этажей 1
Продается огорожденный земельный участок площадью 860 кв.м. в пригороде города Салоники. На …
€135,000
Земельные участки в Муниципалитет Аристотеля, Греция
Земельные участки
Муниципалитет Аристотеля, Греция
Площадь 11 550 м²
Land is 11 550 sq. meters and is located 240 meters from the beach St. George in Ammouliani …
€350,000
Земельные участки в периферия Центральная Македония, Греция
Земельные участки
периферия Центральная Македония, Греция
Продается земельный участок площадью 926 кв.м. в пригороде города Салоники. На территории с …
€300,000
Земельные участки в периферия Центральная Македония, Греция
Земельные участки
периферия Центральная Македония, Греция
Продается земельный участок площадью 3000 кв.м. в пригороде города Салоники. На территории с…
€450,000
Земельные участки с видом на море, с ландшафтным дизайном в Неос-Мармарас, Греция
Земельные участки с видом на море, с ландшафтным дизайном
Неос-Мармарас, Греция
Этаж -1
Tripotamos ПРОДАЁТСЯ Сельхоз. земля Площадь: 6000 m2, Код. HPS4145, 1.200.000 €
€1,20 млн
Земельные участки с видом на море, с ландшафтным дизайном в The Municipality of Sithonia, Греция
Земельные участки с видом на море, с ландшафтным дизайном
The Municipality of Sithonia, Греция
Этаж -1
Kalogria ПРОДАЁТСЯ Сельхоз. земля Площадь: 5000 m2, Код. HPS4146, 800.000 €
€800,000
Земельные участки с видом на море, с ландшафтным дизайном в Полийирос, Греция
Земельные участки с видом на море, с ландшафтным дизайном
Полийирос, Греция
Этаж -1
Vatopedi ПРОДАЁТСЯ Сельхоз. земля Площадь: 45000 m2, Код. HPS4147, 1.200.000 €
€1,20 млн
Земельные участки с видом на море, с ландшафтным дизайном в Полийирос, Греция
Земельные участки с видом на море, с ландшафтным дизайном
Полийирос, Греция
Этаж -1
Vatopedi ПРОДАЁТСЯ Сельхоз. земля Площадь: 13750 m2, Код. HPS4152, 1.600.000 €
€1,60 млн
Земельные участки с видом на море, с ландшафтным дизайном в The Municipality of Sithonia, Греция
Земельные участки с видом на море, с ландшафтным дизайном
The Municipality of Sithonia, Греция
Этаж -1
Neos Marmaras ПРОДАЁТСЯ Сельхоз. земля Площадь: 12458 m2, Код. HPS4150, 900.000 €
€900,000
Земельные участки с видом на море, с ландшафтным дизайном в Пиргадикия, Греция
Земельные участки с видом на море, с ландшафтным дизайном
Пиргадикия, Греция
Этаж -1
Pirgadikia ПРОДАЁТСЯ Сельхоз. земля Площадь: 15000 m2, Код. HPS4153, 800.000 €
€800,000
Земельные участки с видом на море, с ландшафтным дизайном в Никити, Греция
Земельные участки с видом на море, с ландшафтным дизайном
Никити, Греция
Этаж -1
Nikiti ПРОДАЁТСЯ Сельхоз. земля Площадь: 7800 m2, Код. HPS4155, 880.000 €
€880,000
Земельные участки с видом на море, с ландшафтным дизайном в Пиргадикия, Греция
Земельные участки с видом на море, с ландшафтным дизайном
Пиргадикия, Греция
Этаж -1
Pirgadikia ПРОДАЁТСЯ Сельхоз. земля Площадь: 12750 m2, Код. HPS4156, 800.000 €
€800,000
Земельные участки 1 комната в Неа-Миханьона, Греция
Земельные участки 1 комната
Неа-Миханьона, Греция
Комнаты 1
Количество этажей 1
Продается земельный участок площадью 1483 кв.м. в пригороде города Салоники. На территории с…
€275,000
Земельные участки 1 комната в Неа-Миханьона, Греция
Земельные участки 1 комната
Неа-Миханьона, Греция
Комнаты 1
Количество этажей 1
Продается земельный участок площадью 3000 кв.м. в пригороде города Салоники. На территории с…
€450,000
Земельные участки 1 комната в Neoi Epivates, Греция
Земельные участки 1 комната
Neoi Epivates, Греция
Комнаты 1
Количество этажей 1
Продается земельный участок площадью 926 кв.м. в пригороде города Салоники. На территории с …
€300,000
Земельные участки в Катерини, Греция
Земельные участки
Катерини, Греция
For sale by exclusive mandate: Plot of land in an excellent location next to the settlement…
€57,000
Земельные участки в периферия Центральная Македония, Греция
Земельные участки
периферия Центральная Македония, Греция
Продается земельный участок площадью 11350 кв.м. в пригороде города Салоники
€380,000
Земельные участки с видом на море, с ландшафтным дизайном в Полийирос, Греция
Земельные участки с видом на море, с ландшафтным дизайном
Полийирос, Греция
Этаж -1
Gerakini ПРОДАЁТСЯ Участок под строительство Площадь: 3659 m2, Код. HPS4139, 1.200.000 €
€1,20 млн
Земельные участки с видом на море, с ландшафтным дизайном в Sarti, Греция
Земельные участки с видом на море, с ландшафтным дизайном
Sarti, Греция
Этаж -1
Center ПРОДАЁТСЯ Сельхоз. земля Площадь: 12000 m2, Код. HPS4140, 1.500.000 €
€1,50 млн
Земельные участки с видом на море, с ландшафтным дизайном в Полийирос, Греция
Земельные участки с видом на море, с ландшафтным дизайном
Полийирос, Греция
Этаж -1
Psakoudia ПРОДАЁТСЯ Сельхоз. земля Площадь: 4913 m2, Код. HPS4142, 1.000.000 €
€1,000,000
Земельные участки с ландшафтным дизайном в Kriopigi, Греция
Земельные участки с ландшафтным дизайном
Kriopigi, Греция
Этаж -1
Kriopigi ПРОДАЁТСЯ Сельхоз. земля Площадь: 7000 m2, Код. HPS4143, 300.000 €
€300,000
Земельные участки 1 комната с видом на море, на первой береговой линии в Agia Paraskevi, Греция
Земельные участки 1 комната с видом на море, на первой береговой линии
Agia Paraskevi, Греция
Комнаты 1
Количество этажей 1
Продается земельный участок площадью 545 кв.м. на полуострове Кассандра, региона Халкидики. …
€100,000
Земельные участки 1 комната в Перея, Греция
Земельные участки 1 комната
Перея, Греция
Комнаты 1
Количество этажей 1
Продается земельный участок площадью 11350 кв.м. в пригороде города Салоники
€380,000
Realting.com
Перейти