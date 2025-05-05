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Виллы с бассейном в Artemida Municipal Unit, Греция

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1 объект найдено
Вилла 5 комнат в Municipality of Spata Artemida, Греция
Вилла 5 комнат
Municipality of Spata Artemida, Греция
Число комнат 5
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 200 м²
Этаж 1/1
Продается 1-этажная вилла площадью 200 кв.м в Афинах. Вилла состоит из 4 спальных комнат, го…
$1,02 млн
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Агентство
Grekodom Development
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Параметры недвижимости в Artemida Municipal Unit, Греция

с террасой
с видом на море
Недорогая
Элитная
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