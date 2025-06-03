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Виллы в периферийной единице Аркадия, Греция

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3 объекта найдено
Вилла в Като Долиана, Греция
Вилла
Като Долиана, Греция
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 690 м²
Количество этажей 4
Продается 4-этажный коттедж площадью 690 кв.м на Восточном Пелопоннесе. Первый этаж состоит …
$319,208
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Вилла 4 комнаты в Пера Мелана, Греция
Вилла 4 комнаты
Пера Мелана, Греция
Число комнат 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 185 м²
ID Недвижимость: 621704 - Αρκαδικό Χωριό, дом на одну семью постоянно на первом этаже ПРОДАЕ…
Цена по запросу
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Вилла в Астрос, Греция
Вилла
Астрос, Греция
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 210 м²
Этаж -1/4
-------------------------- Оазис спокойствия и роскоши в сердце Пелопоннеса В Камари, Ксилок…
$1,71 млн
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Параметры недвижимости в периферийной единице Аркадия, Греция

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